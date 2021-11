Vállalások a klímasemlegesség eléréséért

Melbourne-i Egyetem kutatói szerint ezekkel a vállalásokkal két Celsius-fok alatt tartható a globális felmelegedés mértéke.

India, a világ harmadik legnagyobb károsanyag-kibocsátója, vállalta, hogy 2070-re klímasemleges lesz és 2030-ra áramtermelésének felét megújuló energiából állítja elő. Ha India és a többi részt vevő ország is teljesíti ígéreteit, a hőmérséklet várhatóan 1,9 Celsius-fokkal fog az iparosodás előtti szint fölé emelkedni a század végére. Ez ugyan alacsonyabb, mint a párizsi klímaegyezményben megfogalmazott 2 Celsius-fokos felső határérték, de magasabb, mint az 1,5 Celsius-fokos alsó határérték – olvasható a The Guardian című brit napilap honlapján, melyet az MTI tett közzé.

Alok Sharma, a COP26-értekezlet elnöke elmondta, az új vállalások fontos előrelépést jelentenek, de figyelmeztetett arra is, hogy többet kellett volna tenni ezen a klímatalálkozón annak érdekében, hogy elérhető közelségbe kerüljön a 1,5 Celsius-fokos cél.

India és más országok új vállalásaival a globális GDP 90 százalékát lefedik a karbonsemlegességre (azaz a nettó nulla szén-dioxid-kibocsátásra) vonatkozó ígéretek, ami előrelépés a 2020-as 30 százalékhoz képest – mondta Sharma. Hozzátette azonban, hogy nem tettek ígéretet a globális kibocsátás 2030-ig történő megfelezésére.

A klímacsúcs kapcsán Áder János köztársaság elnök a Magyar Nemzetnek adott interjúban egyebek mellett kitért arra, hogy atomenergia nélküli a párizsi klímacélokat nem lehet elérni, és jelezte: Magyarországon 1990-hez képest több mint 32 százalékkal csökkent a szén-dioxid-kibocsátás, ezzel előkelő helyen vagyunk a többi országhoz képest.

A köztársasági elnök hangsúlyozta, Magyarország vállalta és törvényben rögzítette, hogy az ország 2050-re klímasemleges lesz, vagyis csak annyi szén-dioxidot fog kibocsátani, amennyit a természetes elnyelők – például az erdők, a gyepek, a talaj – semlegesíteni tudnak. „Ez egy jelentős átalakítása a magyar energiarendszernek. Ennek érdekében két új blokk is épül Pakson, a Mátrai Erőműnél a szénalapú áramtermelést befejezzük, azt részben földgáz, részben nap, részben pedig hulladékégetésből származó energiatermeléssel pótoljuk. Folyamatosan bővítjük a naperőművi kapacitást, az elmúlt öt évben minden évben megdupláztuk ezt, a szándék az, hogy a tendencia folytatódjon” – mondta. Hozzátette, 2030-tól csak elektromos meghajtású buszok állhatnak forgalomba, emellett a főváros és a megyei jogú városok is csatlakoztak az Under 2 mozgalomhoz, vállalva, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik szén-dioxid-kibocsátásukat, amire minden városnak külön stratégiája van.