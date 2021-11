Égi jelenségek 2021. december első felében

Meglepetést szerezhet a Leonard-üstökös

A távoli látogató több mint 80 ezer éve járt utoljára a Naprendszer belső régióiban, és 2021. januárban fedezte fel Gregory J. Leonard, ezért az üstökös neve C/2021 A1 (Leonard) lett. Már a felfedezés után kicsivel sejthető volt, hogy az év vége felé kellemesen fényesedni fog, november végén +8 magnitúdó körüli a fényessége, azonban ez napról napra javul, és a december 12-i földközelségre akár a +4 magnitúdót is elérheti. Ez azt jelenti, hogy már szabad szemmel is megpillanthatjuk, ha tiszta az ég alja, ekkor napnyugta után a nyugati ég alján kereshetjük. Mivel egy eddig nem megfigyelt üstökös viselkedését megjósolni igen nehéz, a Leonard is okozhat meglepetést, reméljük, nem azzal, hogy a vártnál kevésbé fényesedik. Reményeink szerint szép csóvát láthatunk majd a földközelség körüli, azt követő napokban. Az alkonyi ég világosságában viszont nehéz lesz megfigyelni, ehhez tökéletes rálátás kell a horizontra, és tiszta ég. December első felében még a hajnali keleti égen is láthatjuk az üstököst, ám ekkor már megjelenik az alkonyi égen is, majd december végéig kereshetjük az üstököst alkonyatkor. A napközelsége január 3-án kerül sor, de ekkorra tőlünk már nincs esély a megpillantására, utána pedig áttér a déli féltekére. Az üstökös aktuális helyzetét a The Sky Live oldalon megkereshetjük.

No de milyen látványra számíthatunk? Bár a Naprendszer szívébe jutó üstökösök közt ez a kimondottan fényesek közé tartozik, távolról se hasonlítható a 2020 nyári NEOWISE látványos ragyogásához! Bármit is állítanak majd a bulvároldalak, ne hagyjuk, hogy megtévesztő címeik hamis reményt keltsenek! Amennyiben szabad szemmel láthatóvá válik, kis homályos foltocskaként jelenik majd meg az égen, de fotókon sokkal szebbnek tűnik, így elsősorban fotózni, vagy binokulárral nézni lesz igazán érdemes.

Hajnali holdsarló 2-án és 3-án

Holdsarló, látványosan világos földfénnyel. Forrás: Önök küldték / Mocsári Balázs

A téli félévben a holdsarló megfigyelhetősége a hajnali időpontokban jó, és ugyan sokan már fenn vannak a munkába indulás miatt, az átlagembernek nem ez a kedvenc napszaka. Mégis érdemes szólni ezekről a lehetőségekről, mivel akár a reggeli kávénk elfogyasztása közben, a keletre néző konyhaablakon át is megláthatjuk a holdsarlót.

December 2-án a sarló 6 százalékos megvilágítású lesz és reggel 6 után pár perccel (kb. egy órával napkelte előtt) 12-13 fokos magasságban ragyog majd. 3-án rég nem látott társaságban mutatkozik a Hold: az épp felkelő Marsot követi a délkeleti horizonton, ám csupán 1,7 százalékát világítja be a napfény, így leheletvékony sarlócskát figyelhet meg, aki korán kel. A holdkelte ideje keleti határainknál 05:42, Budapesten 05:54, nyugaton pedig 06:04 lesz. A Mars a holdsarló felett, kissé jobbra. 3 fok távolságban látszik majd, de csak akkor, ha kristálytiszta a horizont.

Gyönyörködjünk az alkonyi Vénuszban!

Alkonyi Vénusz Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A belső bolygószomszédunk 7-én eléri aktuális fényessége csúcsát, és úgy tűnik, a jeles alkalmat a holdsarló társaságában ünnepli, legalábbis 6-án és 7-én kora este is egymás közelében láthatjuk majd őket, 6, illetve 8 fok távolságban. Bár a közelség nem lesz túl nagy, a két égitest látványa mindig megkapó. 6-án a Hold 8 százalékos, 7-én 15 százalékos megvilágításban jár, vagyis könnyen látható, duci sarlót kereshetünk.

Hold-bolygó randik az esti égen

A kora esti égen valódi bolygósorakozót láthatunk a hónap elején. A dátumozott kék csillag a Hold naponkénti helyzetét jelöli. Forrás: Stellarium

A Vénusszal kezdődő találkozásokat követően a Hold 7-én és 8-án a Szaturnuszt, majd 9-én a Jupitert is meglátogatja tőlünk látszó égi útján. Bár ezen alkalmak egyikén se kerül túl közel a bolygókhoz, a helyzet szépségéhez mégse fér kétség. A három alkonyi bolygó egymástól kb. azonos távolságban sorakozik a délnyugati égen, s ezek mellett vonul el a hízó Hold estéről-estére. A legszebb látványt talán 6-án nyújthatja a sorozat, ekkor még vékony a sarló, és egészen alacsonyan látjuk a horizont felett, egy órával napnyugta után, a még pirosló ég aljával érdemes megfigyelni, fotózni majd. Ezzel az alkonyi holdsarló megfigyeléseinket is kipipálhatjuk majd.

Tetőzik a Geminidák meteorraja 13/14-én éjjel

A fényes Geminida meteorokat még rossz körülmények közt is lehet látni. A kép a 2014-es maximumkor készült fotók kompozitja. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A Geminidák nemcsak megbízható, minden évben rendre jelentős meteorhullást eredményező raj, hanem nagyon sok a fényes rajtag is ezek közt. A meteorok közepes sebességűek, így nemcsak látványosak, de szépek is. A maximum idején, holdmentes égen, fényszennyezésektől távol akár óránként 100 meteort is lehetne látni. A valós érték ennél kicsit alacsonyabb, 80 körüli lesz.

A maximum időpontja nálunk már reggelre esik, 14-én 8 órára várják a szakemberek, azonban már az ezt megelőző órákban is rengeteg meteor bukkanhat fel égboltunkon, szerencsére nem csak pár rövid órát jelent e raj maximuma.

Két komoly gond akadhat a megfigyeléssel: egyrészt a decemberre jellemző párás, ködös, ködfelhőzetes időjárás, másrészt pedig a holdfény. Sajnos 77 százalékos megvilágításban lesz majd a Hold, amely csak hajnal 2 után nyugszik le, komoly zavaró tényezőt jelent. A holdnyugta (2:20 – 2:40) utáni órákban azonban erősödő aktivitást várhatunk, ha az időjárás lehetővé teszi az észlelést, ezt megéri megnézni, még annak is, aki egyébként nem szeret korán kelni. Amennyiben ködös az idő, akkor érdemes körülnézni az időjárási webkamerák közt, ha szerencsénk van, a magasabb hegyeink kilóghatnak a ködből! 14-én este, ha ekkor alkalmasabb az időjárás, a még hulló jelentősebb számú geminida meteor a fényesebbek közül érkezik. Ez annak köszönhető, hogy a rajt létrehozó porszemcsék a keringésük során természetes úton osztályozódnak, és az apróbbak a maximum előtt hullanak – vagyis ekkor több halvány rajtag látható – a nagyobbak, vagyis a fényesebbek kissé hátramaradnak a tömegtől. Este ugyan alacsony a radiáns helyzete, így a mennyiség csökken, de a látvány szebb lehet, a hosszú nyomot hagyó meteorok révén.