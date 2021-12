A felmelegedés erősebb tornádókkal is járhat

A klímaváltozással erősödnek a szélsőségek, mint például a hurrikánok, az aszályok, vagy épp az áradásokkal járó események. Eddig azonban nem sokan tették fel azt a kérdést, hogy vajon mi történik a tornádókkal? Az Illinoisi Egyetem volt hallgatója, Matthew Woods célozta meg e kérdéskört, légköri és meteorológiai tárgyú kutatásával, amelyet az EOS földtudományi hírportál ismertetett.

A kutató számításai alapján a melegebb évszakok tornádói kissé ritkulni, ám némiképp erősödni fognak az USA területén, azonban a hideg évszakokban lecsapó tornádók gyakoribbá is és erősebbé is válnak majd.

Nem is kell időben messzire menni: 2021. december 10/11-én rekorder tornádó sújtott le, az egyetlen tornádó 4 államot érintett és sok tucat halálos áldozattal járt. E tornádó a megszokott 15-20 kilométeres felszínt érintő pusztítással szemben kb. 350 kilométeren és 4 órán át a felszínen maradt a jelenlegi információk szerint, és ha ez beigazolódik, akkor minden idők leghosszabban pusztító tornádója lehet. Mayfield városában a radarfelvételek alapján több mint 11 kilométeres magasságba szippantotta fel a felszínről az összetört épületek-tárgyak törmelékét.

A terrifying, historic supercell. It’s not surprising, but all of the radar-based tornado intensity indicators, including a TDS up to 37,000 feet(!!!) and an accompanying debris plume suggest that a violent (EF4+) tornado impacted Mayfield, Kentucky this evening. pic.twitter.com/GNmH2J1iip

— Sam Emmerson (@ou_sams) December 11, 2021