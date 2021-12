Ezen a fotón szinte minden rajta van

A NOIRLab „hét képe” révén a hawaii Gemini Északi Obszervatórium hátterében látható égi csodákból álló csokrot ismerhetjük meg. A NOIRLab egy optikai-infravörös csillagászati kutatási program, amelyet az USA Nemzeti Tudományos Alapja üzemeltet, és amely földi teleszkópok segítségével végez kutatásokat. A program megfigyelőhálózatának egyik részét képezi a Gemini Obszervatórium, ahol a felvétel született.

Hawaii vulkánóriásán, 4200 méteres magasságban készült fotó 2021. december 20-án, napnyugta utáni időszakban született, az obszervatórium egyik égboltfigyelő webkamerája rögzítette. A kiváló képet adó kamerán már számtalan alkalommal jelentek meg különleges események, most azonban egyszerre látható a Vénusz és a Szaturnusz, a Leonard üstökös, egy vörös lidérc, az állatövi fény és még vörös légkörfény sávjait is felfedezhetjük.

A C/2021 A1 (Leonard) üstökös immáron befejezte északi féltekén folytatott pályafutását, és csak a déli féltekén élők élvezhetik a látványát, amint a napközelpontjához közeledik, pár napra még ki is fényesedett kicsit. A hawaii felvételen szerencsére pont ebben, a kifényesedett állapotában láthatjuk, így annak ellenére is jól kivehető, hogy egyébként északabbról, például hazánkból, már nem lehetett rendes fotót készíteni róla.

Az üstököstől jobbra, a fotó közepénél látható a kép legragyogóbb fénypontja a Vénusz, amely látszólagos égi útján szintén épp a Naphoz közeledik, január elején kerül majd vele együttállásba, hogy azután lassan majd hajnalcsillagként térjen vissza. Az üstökös felett, szintén jobbra a másik fényes pont a Szaturnusz.

A látványosságok egy része feliratozva. Forrás: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

A két bolygó fénypontjait, ha képzeletben összekötjük, egy balra dőlő ferde vonalat kapunk. Ez a vonal az ekliptika, vagyis a Naprendszer bolygóinak keringési síkja. A képen e képzeletbeli vonal körül egy fénylő, világos sáv látható, amely a bolygóközi porszemcséken szóródó fény, vagyis az állatövi fény. Az állatövi fényt alkonyat után a tavaszi időszakban láthatjuk igazán szépnek, ám már akár most, december végén is megfigyelhetjük a holdmentes, tiszta alkonyokat követően, napnyugta után 1,5-2 órával, fényszennytől távoli helyszíneken.

Az égbolt főként alsóbb felén jól látható, vízszinteshez közeli állású, vöröslő sávok húzódnak. Ez a légkörfény, amely az atmoszféra magasabb régióiban, a Napból érkező extrém-UV sugárzás miatt lejátszódó kémiai folyamatok hatására jön létre. Színeiben és keletkezési magasságában kissé hasonlít a sarki fényre, azonban azzal szemben az egész bolygón észlelhető, az egyedüli feltétel hozzá az igazán sötét égbolt, szerencsés körülmények közepette hazánkból is láthatjuk. Gyakori azonban, hogy a világűrből, például a Nemzetközi Űrállomásról készült felvételeken bukkan fel, amint finom, színes buborékként körbeöleli bolygónkat. A színe, amelyet a felszínen szabad szemmel nem láthatunk, de fotón jól megmutatkozik, attól függ, milyen kémiai elemek és milyen légköri magasságban bocsátják ki a fénylést.

Talán a legizgalmasabb jelenség a képen a vörös lidérc. Ma már nem ismeretlen az égbolt szerelmesei számára e jelenség, amelyet csak néhány évtizede fedeztünk fel, köszönhetően a technikai fejlődésnek. A jelenség maga rendkívül rövid ideig, mindössze néhány ezredmásodpercig tart, emiatt, bár meglehetősen fényes, ha látjuk is, nem tudatosul a látványa. A nagy érzékenységű, nagy sebességű videokamerák azonban könnyedén rögzítik, és ma már a digitális fotótechnika révén, az amatőr fotós is megteheti. A jelenség zivatarok felett alakul ki, és nagy erejű villámokhoz köthető, azonban a légköri magassága nem a zivataroké, hanem annál jóval nagyobb: 50-90 kilométeren jönnek létre ezek az elektromos villanások. Ez azt is jelenti, hogy távoli, több száz kilométerre lévő zivatarok segítik a megörökítését. A felvételen ugyan láthatunk egy viszonylag közeli zivatart (a villám bevilágítja a felhőtetőt) az obszervatórium kupolájától jobbra, azonban a lidércet létrehozó már nem látszik, az ennél sokkal messzebb volt. Egy 2017-es felvételen rokon jelenséget, egy óriás nyalábot sikerült megörökítenie ugyanennek a webkamerának.