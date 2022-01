A Vezúv krátere felhőtengerben

Az Earth Observatory mutatta be a január 2-án a Landsat–8 műhold által készített felvételt, amelyen a Nápolytól alig 12 kilométerre álló vulkán krátere az egybefüggő felhőpaplanból kilóg. Ez az egyetlen működő vulkán a kontinentális Európa területén.

Egykor a hegy egészen másképp festett, ám a híres, Herculanaeumot és Pompejit elpusztító hatalmas kitörése során gyökeresen átalakult a külleme, s ami a korabeli Vezúvból megmaradt, az a kis kúp felett látható meredek fal, vagyis a korábbi kaldera peremének maradványa. Ez az időszámításunk szerint 79-es kitörés legszembetűnőbb nyoma a hegyen.

A Casa del Centenario falán feltárt freskó a Vezúv 79-es kitörése előtti látványát illusztrálja. Forrás: Wikimedia Commons

Arról, hogy miként nézhetett ki a nagy kitörés előtt a hegy, az a freskó tanúskodik, amelynek épületére 1879-ben (a kitörés 1800. évfordulóján) bukkantak. A kúp a festményen persze erősen túlzó módon meredek, ám az egyértelmű, hogy a hegy nem a mai roncsolt csonkakúp volt a kitörést megelőzően, hanem többé-kevésbé szabályosnak nevezhető vulkáni kúp lehetett. A kitörés robbanásában ez a szerkezet megsemmisült.

A hegy azóta is számtalan, kevésbé heves, de lokálisan pusztítani képes kitöréssel tette zaklatottá a környék lakóinak életét. Ezen eseménykenek is köze lehet ahhoz, hogy itt létesült a világ első vulkanológiai obszervatóriuma 1841-ben. E hegy ihlette a világ első vulkanológiai tanulmányát is, amelyet Sir William Hamilton, aki Nápolyban szolgáló diplomataként egy akkori, 1766-os kitörés személyes megfigyelése alapján állított össze. Hamiltont e munkája után az angol Királyi Természettudományos Társaság (Royal Society) tagjává választották, és számos további vulkanológiai írás szerzője lett.

Pietro Fabris 1776-ban készült képe a Vezúv kitöréséről, a kráter látványával, Sir William Hamilton megbízásából, a világ első vulkanológiai tudományos munkáinak illusztrálására készült. Fabris igen látványos képeket, festményeket is készített a Vezúvról amellett, hogy tudományos szempontok szerint igyekezett megörökíteni az eseményeket. Forrás: Wikimedia Commons

Mivel a Vezúv közelében 3 millió ember él, a világ legveszélyesebb vulkánjai közt tartják számon ma is. Bár egyúttal a legalaposabban megfigyelt tűzhányók közé tartozik, egy esetleges kitörés előtt, még egy megfelelő időben érkező figyelmeztetés esetén sem biztos, hogy minden ember időben és katonás rendben hagyná el otthonát.

Az elmúlt 17 ezer évben 8 nagy kitörése volt, a legutóbbi és jelentősebb a második világháború idején, 1944-ben. Az eseményről rengeteg korabeli felvételt készítettek, zömmel amerikai katonák. Ez a kitörés egy lávaárral lerombolta San Sebastiano faluját, 26 civil halálát okozta, és 12 ezer embert űzött el otthonából. Ma azonban sokkal nagyobb a tét, elég a modern infrastruktúrát lerombolni ahhoz, hogy élhetetlenné és irányíthatatlanná váljon a környék.