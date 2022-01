Égi jelenségek 2022. január második felében

Az év első teliholdja január 18-án

A telihold 18-án éjfél után 48 perccel köszönt be, így a legtelibb holdkeltét még 17-én délután figyelhetjük meg, ekkor 99,8 százalékos lesz égi kísérőnk, azonban ez még nagyon korán, 50 perccel napnyugta előtt történik, ami pedig megnehezíti a megfigyelést. Ha az időjárás kegyes lesz, inkább 18-án, az ekkor már napnyugta után kb. negyed órával felbukkanó, még mindig 99,4 százalékos megvilágítású Hold kel majd, a sötétedő ég miatt kedvezőbb láthatósággal. A holdkelte ideje keleti határainknál 16:26, Budapesten 16:38, nyugati határainknál pedig 16:50 lesz. Holdunk ebben a hónapban is távol lesz a telihold idején, így viszonylag kicsinek látszik majd – de ezt csak akkor lehet észrevenni, ha fotón összehasonlítjuk a földközeli teliholdkor készült felvétellel. Egyébként a Hold a Jászol-halmaz mellett jár, ám a 2,5 fokos, kis látszólagos távolság és a halmaz viszonylag halvány csillagai nem segítik elő ennek az együttállásnak a megfigyelését most.

Fogynak az alkonyi bolygók

Merkúr és Szaturnusz január 17-án alkonyatkor. Forrás: Stellarium

Az alkonyi Vénusztól a hónap elején búcsúztunk el, a Merkúr eleve csak rövid időt töltött az alkonyi égen, a hónap második felében a Szaturnusz is belevész az alkonypírba. A Merkúrt és a Szaturnuszt még megláthatjuk együtt, kb. 5 fok távolságban egymástól 15-17-e között, ám 18-án a Merkúr már túl korán nyugszik. A Szaturnuszt, mivel nem túl fényes bolygó, 22-ig figyelhetjük meg, ekkor még kb. egy órával a napnyugta után tűnik el a nyugati látóhatáron. A Jupitert a hónap végéig még kényelmesen megfigyelhetjük, ámbár ez a bolygó is vészesen közeledik a horizonthoz, a hó utolsó napján még több mint 2 órával nyugszik le a Nap után.

A Vénuszt újra látjuk – ám ehhez korán kell kelni

Január elején ilyen vékonyka sarló volt a Vénusz, a felvétel a Svábhegyi Csillagvizsgálóból, távcsövön keresztül készült január 7-én. A hónap végén ennél már kissé ducibb sarlót figyelhetnek meg, akik nagy nagyításban nézik. Forrás: önök küldték / Balázs Gábor

A Vénuszból „hajnalcsillag” lett, 20-án már kényelmesen megfigyelhető lesz, a csillagászati szürkület idején kel fel, vagyis halványan pirkadó horizonton pillanthatjuk meg – ha tiszta lesz az ég, reggel 6-kor. A hónap utolsó napján már hajnal 5-kor felkel, ekkor viszont még teljesen sötét égen lesz látható.

Hold, Mars és Vénusz 29-én hajnalban

Január 29-én hajnalban a délkeleti égen ragyog a Vénusz, a holdsarló és a Mars. Forrás: Stellarium

A három égitestet kb. hajnali fél 6 és 6 közt láthatjuk, a holdsarló és a Mars távolsága kb. 6 fok lesz ekkor, a Hold bal felén jár a Mars. A Vénusz még kissé távolabb, szintén balra, a Marstól 10 fokra ragyog. A helyzet különlegessége, hogy mind a Vénusz, mind a Hold 12,6 százalékos fázisban jár majd ezen a hajnalon.