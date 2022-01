Az elmúlt évtizedek legnagyobb vulkánkitörése

Alig néhány napja, 2021. elején számoltunk be a Csendes-óceánon, Tonga közelében lévő Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nevű vulkáni sziget kitöréséről, a vulkán azonban azóta nagyon komolyan rákapcsolt.

A sziget Tongától kb. 60 kilométerre, egy geológiailag igen aktív területen található, és bár a tenger fölé csak kicsiny szirtként magasodott, a felszín alatt, a tengerfenéktől számítva már hatalmas, 1800 méteres magasságú, alapjánál 20 km átmérőjű hegy található. A hegy a korábbi kitörései során már képes volt a mostanihoz hasonlóra, ám ennek csak geológiai bizonyítékai vannak.

Az elmúlt hetekben számtalan látványos felvétel készült a sziget kisebb robbanásairól, amelyekről azóta kiderült: csak torokköszörülések voltak.

A 2015-ben létrejött földhíd, amelyen a legutolsó években a vulkán felszín fölé emelkedő kis krátere is helyet foglalt, a 2022. január 14-i és 15-i kitörésben megsemmisült. Nagyon valószínű, hogy nemcsak ez a kicsiny térség, hanem a sziget felszín alatti részét is lebontották az egymás utáni robbanások. A felszín alatt kb. 150 méterre helyezkedett el a korábbi kitörések során képződött kaldera, ami a mostani kitörésben valószínűleg szintén alaposan megváltozhatott.

A műholdfelvételeknek köszönhetően a felszíni változásokat már láthatjuk.

A robbanások nagyságát több dolog is jól szemlélteti: egyrészt a nagy magasságba, kb. 20 kilométerre feljutott kitörési felhő; a robbanás hangját nagy távolságban (több mint 2000 kilométerre a szigettől) is lehetett hallani, és a légnyomáshulláma Európát is elérte. Ha a történelmi közelmúlt legnagyobb kitörésével, a Krakatau 1883-as robbanásával vetjük össze, akkor jó felé keresgélünk! A Krakatau hangját több mint 3000 kilométerre hallották, a robbanása lökéshulláma négyszer járta körbe a Földet, mire már nem lehetett kimutatni.

Plots of the eruption show the arrival of the pressure wave. Waveform (top) and spectrogram (bottom) from an @Alaska_AVO array on the Kenai, and the second is from a nuclear treaty monitoring array in Fairbanks. Times are in UTC.3/3 pic.twitter.com/zdcNgyLvzd

No de mi történt a kicsinyke tongai szigeten? A néhány éve (geológiai értelemben „most”) feléledt vulkán krátere az elmúlt hetek kisebb robbanásai során nagy valószínűséggel úgy alakult át, hogy könnyebben kapcsolatba léphetett a tenger vizével. Ezt láthattuk az elmúlt hetek videóin, a kisebb, helyi robbanások akkor még csak látványos szórakoztatásnak tűntek. Eközben közel másfélszeresére nőtt a sziget mérete, de csak azért, hogy a 15-i robbanást követően látványosabb legyen a változás.

A Planet SkySat captured an image of Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai today at 2:25 UTC, just two hours before its violent eruption that triggered a tsunami.

Read @tanyaofmars‘ latest blog for more details on our monitoring of the volcano: https://t.co/8MdAAnopeK pic.twitter.com/RG68ADVSEV

— Planet (@planet) January 15, 2022