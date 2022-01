Rekordhőség a déli féltekén

Bolygónk két, egymástól igen távoli régiójában is perzselő hőség uralkodik, az Earth Observatory beszámolója szerint.

Argentína fővárosa, Buenos Aires területén 41,1 Celsius-fokot mértek 2022. január 11-én, az ország más területein is 41 Celsius-fok fölé kúszott a hőmérséklet. A hőhullám miatti többlet energiaigény megterhelte az ország elektromos hálózatát és több mint 700 000 fogyasztó maradt áram nélkül Buenos Airesben és környékén. A hőség emellett az aszálytól már eleve szenvedő mezőgazdasági növényeket is megperzselte. A forróság egészen a Andokig nyúló területet érintett, és Paraguay, valamint Uruguay területére is áthúzódott.

Rekordhőség Ausztráliában Forrás: Earth Observatory

Ausztráliában a kontinens valaha mért legmagasabb hőmérsékletével megegyező értéket mértek 2022. január 13-án: 50,7 Celsius-fok volt Onslow városka repterén, Nyugat-Ausztrália Pilbara régiójában. (A régió több pontján mértek 50 Celsius-fok feletti értékeket.) Ugyanez a rekord volt 1960-ban egy másik település repterén. (A repülőtereken repülésbiztonsági okokból folyamatos meteorológiai mérések zajlanak, ezért van világszerte számos adat repterekről.) Ugyanez a hőmérsékleti rekord nemcsak Ausztráliára, de az egész déli féltekére is áll.

A szakemberek szerint mindkét területen az ún. hőkupola jelensége vezetett el a rendkívüli forrósághoz. Az adott területen uralkodó anticiklon hatására a felforrósodott levegőt a nagy légnyomás a talaj közelében tartja, ahogy egy fazék tetején a fedő is benntartja a meleget főzés közben. A helyzet öngerjesztő: minél nagyobb a forróság, annál jobban emelkedik a légnyomás, ami visszatartja a levegőt.