Olajszivárgást okozott Peruban a tongai kitörés

A perui hatóságok 2022. január 17-én három partszakaszt is lezártak, miután olaj érte el a térséget – számol be az AFP. A hatóságok szerint a szennyezés hátterében a tongai vulkánkitörés okozta extrém hullámzás és egy vállalat hibája állt. A Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nevű vulkáni szigetnél észlelt robbanás az elmúlt évtizedek legnagyobb kitörése volt, az aktivitás most is tart.

A spanyol Repsol vállalat La Pampilla-i finomítójánál kisebb szivárgást észleltek, az olaj Callao és Ventanilla térségében, Lima közelében érte el az óceánt. A szennyezés a beszámolók alapján egy tankerhajó kiürítése közben történt.

Ruben Ramirez környezetvédelmi miniszter azt mondta, az olaj egy 3 kilométer hosszú partszakaszt érint. A szennyezés komoly természeti károkat okoz és akár az ember egészségre is veszélyes lehet, éppen ezért a területet lezárták. A finomítóra 10 milliárd forintnak megfelelő bírság várhat, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az ügyben. A telep nem közölte, hogy pontosan mennyi olaj szabadult el, a tisztítási munkálatok jelenleg is zajlanak.

A tongai esemény keltette hullámok Peruban két embert öltek meg. Tonga a kitörés után a kommunikációs kábelek sérülése miatt szinte teljesen elzáródott a külvilágtól. Az esemény hangrobbanását Alaszkában is észlelték, a kitörés cunami idézett elő Japánban.