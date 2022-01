A természetvédelemhez nem csak nemzeti parkokra van szükség

Forrás: Mikel Bilbao/VW PICS/Universal Images Group via Getty Images

A szakértők szerint a túlfogyasztás, a káros mezőgazdasági és halászati gyakorlatok támogatása és a klímaválság elleni sürgős intézkedésekre van szükség a biodiverzitás csökkenésének megfékezéséhez.

Mintegy ötven kutató elemezte az ENSZ Biológiai Sokféleség Egyezménye (Convention on Biological Diversity, CBD) vállalásainak tervezetét – írja a The Guardian.

A résztvevő országok várhatóan a párizsi egyezményhez hasonló módon fognak kötelezettségeket vállalni az idén a kínai Kunmingban tartandó Cop15 csúcstalálkozón. Céljaik között szerepel, hogy 2030-ra a szárazföldek és az óceánok területének legalább 30 százaléka védelem alá kerüljön.

Az elemzők szerint a védett területek kiterjesztésénél sokkal többre van szükség a természetes világ pusztulásának megállításához.

Paul Leadley, a Paris-Saclay Egyetem ökológusa, a jelentés egyik szerzője azt mondta: „A vizek és földek 30 százalékának védelem alá helyezése fontos cél, de előfordulhat, hogy nem sikerül teljesíteni a biológiai sokszínűséggel kapcsolatos ambiciózus nemzetközi célkitűzéseket, ha túl sok figyelmet fordítunk a védett területekre más, sürgős, a biodiverzitást fenyegető veszélyek elleni intézkedések helyett.”

A Kunmingban tárgyalandó 21 tervezett cél között szerepel a műanyagszennyezés megszüntetése, a növényvédő szerek használatának egyharmadára, az inváziós fajok arányának felére csökkentése. Az egyezmény célja, hogy megállítsa az egyes tudósok által hatodik tömeges kihalásnak nevezett, az emberi tevékenység okozta jelenséget, amely a civilizáció számára létszükségletet jelentő ökoszisztémákat fenyegeti.

Az egyezménytervezet elemzését két tudományos testület, a BioDiscovery és a Group on Earth Observations Biodiversity Observation Network (Geo Bon) készítette és küldte el a kormányoknak.