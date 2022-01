Egyedül repülte körbe a Földet egy 19 éves ifjú hölgy

Az ifjú hölgy a középiskola befejezését követő, egyetem előtti időt szánta arra, hogy a korábban már megszerzett pilótatudását kamatoztassa: mivel szülei pilóták, gyakorlatilag a levegőben nőtt fel, az álma is a repülés volt. 2021 augusztusában nyakába vette a világot, belga hazájából nyugatnak indult, hogy a legfiatalabb nőként repülje körbe bolygónkat egy ultrakönnyű gépen. Példaképei voltak természetesen Amelia Earhart, és Valentyina Tyereskova, és most úgy gondolja, a rekordjával ő inspirálhat majd más lányokat természettudományos pályára. Mérnöknek készül, ám addig is, míg megkezdi egyetemi tanulmányait, gyorsan még megvalósította álmát.

Zara egy Shark Aero kétüléses ultrakönnyű gépet vezetett, és 155 nap alatt sikerült körberepülnie bolygónkat úgy, hogy végig csupán a látására és a tudására kellett hagyatkoznia, gyakran kis magasságban tudott csak repülni, hogy kikerülhesse a felhőket, vagy épp a viharokat. Többször a földön kellett várakoznia, legfőképpen adminisztrációs és időjárási okokból, így Alaszkában egy hónapot, Oroszországban 41 napot töltött a talajon, de például ki kellett kerülnie Észak-Korea légterét, illetve a kaliforniai erdőtüzek miatt egy plusz leszállást is be kellett iktatnia, Grönland felett a rádiókapcsolata szűnt meg, s ezért kellett leszállnia. Bár eredeti tervei szerint már karácsonyig be szerette volna fejezni a körutat, végül a késedelmek miatt csak 2022. január 20-án érkezett vissza Belgiumba. A járvány miatt ugyan nem igazán volt lehetősége megismerkedni a helyiekkel, ahol leszállt, a levegőből csodálatos szépségeket figyelhetett meg. Több mint 51 ezer kilométert tett meg, öt kontinens érintésével.

A jövőre vonatkozó tervei közt először két hét alvás szerepel.

Az eddigi rekorder pilótahölgy, az amerikai Shaesta Waiz 30 évesen járta körbe a Földet, ezt most alaposan megdöntötte Zara Rutherford, és csak egy egész kicsivel előzi meg a rekorder fiatalember, Travis Ludlow, aki 18 évesen tette meg a saját szólórepülését. Zara Rutherford két Guinness-rekordot is megcélzott a sikeres repülésével: a legfiatalabb női pilóta, aki egyedül körberepülte a Földet, illetve az első nő, aki ultrakönnyű gépen repülte körbe.