Egyre több hőt szállít északra a Golf-áramlat

A Bergeni Egyetem és a hozzájuk tartozó Bjerknes Klímakutató Központ szakembereiből álló csoport a Reviews of Geophysics szakfolyóiratban tette közzé a Golf-áramlatról az elmúlt 100 évben készült vizsgálatok eredményét.

A klímaváltozás kapcsán a számítások arról szólnak, hogy az áramlatban érkező melegebb tengervíz egyre kevésbé lesz képes az Atlanti-óceán függőleges vízcseréjében részt venni, vagyis az AMOC nevű vízkörforgás veszít az erejéből, ám ezt gyakran úgy egyszerűsítik le, hogy a Golf-áramlat fog gyengülni. Az AMOC az a körforgás, amelyben a felszínen meleg, kevésbé sűrű víz érkezik az Atlanti-óceán sarki térségébe, ott lehűl és lesüllyed, majd a mélyben visszaáramlik dél felé.

Az elemzésekből a Lars H. Smedsrud vezette kutatócsoport arra jutott, hogy a Golf-áramlat vize folyamatosan egyre északabbra jutott a sarkvidéki tengereken, és e meglepően nagy mértékű növekedés következtében 30 százalékkal több hőt szállított az északi tengerekbe és a sarki régióba.

A meleg víz beáramlása a sarkvidékre, illetve a hideg, mélybeli víz kiáramlása onnan. Forrás: University of Bergen

„Miközben a hőmérséklet emelkedésére számítottunk, a globális felmelegedésből semmi se utalt arra, hogy a vízmennyiség növekedni fog. Azonban a növekedést jelzik a megerősödő szelek és a csökkenő tengeri jégtakaró egyaránt. Emellett az északi és a sarki tengerekben a vízszintes és a függőleges irányú vízkeveredés is növekszik” – mondta Smedsrud professzor. Hozzátette, hogy a jövőben a függőleges keveredés (vagyis az említett AMOC) gyengülhet a klímaváltozás miatt, ami ugyan befolyással lesz az egész Golf-áramlat rendszerére, azonban a vízszintes irányú áramlás egyelőre változatlan marad. Ez annak köszönhető, hogy egyre kevesebb a tengerjég, és így több hőt tud átadni a tenger a légkörnek.

Az óceáni vízkörforgási rendszer jövője egyelőre bizonytalan, de a kutatás arra is rávilágított, hogy a tengerjég csökkenése növelte a tenger által elnyelhető szén-dioxid mennyiségét is. Az egyre enyhébb telek is a jég csökkenéséhez köthetőek, mivel így a jég szigetelése nélkül az óceán sok hőt tud átadni a légkörnek.