Égi jelenségek 2022. február első felében

Csodáljuk meg a téli csillagképeket!

A hónap első napjaiban a holdfény még nem lesz zavaróan erős, így remek lehetőségünk nyílik arra, hogy a jellegzetes téli csillagképeket megfigyeljük. Bár ilyenkor az időjárás nem igazán kedvez a hosszas szabadtéri ácsorgásnak éjjelente, a ragyogó téli csillagok könnyen elfeledtetik a hideget is.

A kora esti időszakban a délkeleti-déli égen találkozhatunk a legszebb látvánnyal, így érdemes olyan megfigyelőhelyet keresni, ahol ez az égrész nem fényszennyezett. Bár a téli égbolt nem oly zsúfolt, mint a nyári, talán épp ez teszi szebbé, a fényes csillagok jobbak kiemelkednek az égi környezetükből. Ezt, ha egy leheletvékony fátyolfelhőzet is felettünk jár, még szebbnek láthatjuk, mivel a felhők fényszóró hatása miatt a csillagok körül kis fényudvarok alakulnak ki, amelyek a csillagok színét kiemelik (ezt a hatást fotón egy lágyító szűrő segítségével érhetjük el, felhőzet nélkül is). Este fél 8 felé már a keleti horizont felett van az Oroszlán, tőle jobbra haladva az égen feltűnik a Kis Kutya s a fényes Procyon, majd a Nagy Kutya és a Szíriusz. Feljebb az Ikrek és az Orion jellegzetes alakját láthatjuk, még feljebb pedig a Szekeres és a Bika csillagai ragyognak.

Alkonyi holdsarló Jupiterrel 2-án

A holdsarlón ilyenkor a földfény derengését is jól látjuk, még akkor is, ha nem teljesen derült az ég. Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A 2,9 százalékos holdsarlót figyelhetjük meg a hónap második alkonyán, mégpedig 6,5 fokra a Jupiter alatt, a délnyugati horizonton. A sarló megpillantásához ideális időpont keleti határunknál 17:15, Budapesten 17:25, nyugaton 17:35. Innentől fogva még kb. 50 percünk van holdnyugtáig, így, ha jó rálátásunk van a horizontra, kényelmesen fotózhatjuk az együttállást.

A Jupiter és a Hold a délnyugati ég alján Forrás: Stellarium

Alkonyi holdsarló 3-án

Ezen a napon már 8 százalékos megvilágításban láthatjuk égi kísérőnket, és jó másfél órán át gyönyörködhetünk a sarlóban. A holdnyugta ideje ezen az alkonyon a nyugati határainknál 19:43, Budapesten 19:33, keleten pedig 19:20. Ez az alkalom arra is lehetőséget ad, hogy lassan búcsút vegyünk a Jupitertől is, így az utolsó alkonyi bolygó is eltűnik a Nap közelségében, és majd csak április elején láthatjuk viszont a hajnali égen.

Merkúr a hajnali égen a hó elején

A Merkúr, a Vénusz és a Mars a hajnali délkeleti égen. A laza háromszöget alkotó bolygók megfigyelése mellett az ilyenkor már látható nyári háromszög is feltűnik. Forrás: Stellarium

A hónap első két hetében megkereshetjük a Merkúrt a hajnali ég alján, nem is kell túl korán kelni, mivel erre a reggel 6 óra utáni percek a legjobbak. A Vénusz és a Mars alatt, a Marstól mintegy 15 fokra láthatjuk, és mivel meglehetősen fényes a Merkúr és nincs a közelében más, hasonlóan fényes objektum, ezért igazán el se lehet téveszteni, mindössze tiszta rálátás kell a horizontra. Csupán érdekesség, hogy ilyenkor már a nagy nyári háromszög csillagait is láthatjuk a keleti égen.