Égi jelenségek 2022. február második felében

Telihold 16-án

A februári telihold kelte idején megfelelő kilátású helyről egyszerre láthatjuk a Holdat és a lenyugvóban lévő Napot is, mivel napnyugta előtt lesz holdkelte. Ez azt is jelenti, hogy csak igen tiszta égen vesszük majd észre a felbukkanó Holdat, mivel még nagyon világos lesz. A holdkelte ideje keleti határaink közelében 16:33, Budapesten 16:45, nyugaton pedig 16:56 lesz. A telihold alatt, kissé jobbra láthatjuk az Oroszlán legfényesebb csillagát, a Regulus-t, így egyúttal egy laza együttállást is megfigyelhetünk.

Láthatjuk az állatövi fényt kora este, 19-ét követően

A tavaszi állatövi fény már a téli hónapokban is látható, a nyugati égen, alkonyat után. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A tavaszi állatövi fény februárban már tökéletesen látszik, fényszennyezéstől mentes helyen, a napnyugtát követően kb. 1,5 órával figyeljük a nyugati ég alsó részét. A horizont ekkor még nem teljesen sötét, ám látható, hogy egy, az égi háttérből elütően világos, balra dőlő ferde fénykúp dereng fel.

Ahogy sötétedik, egyre kontrasztosabban látjuk az állatövi fényt, vagyis a bolygóközi porszemcséken visszaverődő és szóródó napfényt, majd kb. 2,5 órával a napnyugtát követően lenyugszik a halvány fénykúp.

Az állatövi fényt bármelyik tiszta, Hold nélküli és páramentes alkonyon megfigyelhetjük egészen április elejéig.

Hajnalonta egünkön jár a Nemzetközi Űrállomás

Távcsövön keresztül készült felvételen a Nemzetközi Űrállomás Forrás: Önök küldték / Sági Gábor

Az ISS átvonulásai most a hajnali időszakra esnek, február 19-ét követően minden hajnalban megfigyelhetjük, ha az időjárás is lehetővé teszi ezt. Az adott napok pontos átvonulási idejét és az égi útvonalat az erre szolgáló applikációk, vagy például a Heavens-above.com weboldal előrejelzésében keressük meg. Azt érdemes tudni, hogy minél magasabban száll át felettünk az égen az ISS, annál közelebb is van hozzánk, vagyis, ha valaki például távcsővel szeretné fotózni, annak ezek a nagy magasságú, zenithez közeli átvonulások az ideálisak.

Vénusz-Mars-Hold együttállás 27-én hajnalban

A délkeleti ég alján a Vénuszt, a Marsot és a holdsarlót figyelhetjük meg, február 27-én. Forrás: Stellarium

Mivel az esti égen már nincsenek bolygók, ezért aki bolygót vagy bolygóegyüttállást szeretne fotózni, annak egy ideig korán kell kelnie. 27-én például negyed 6 körül már érdemes lesz a délkeleti horizontot kémlelni, ahol a 15 százalékos, vagyis duci kifli Hold, felette 5 fokkal a Mars, majd még feljebb 5 fokkal a Vénusz látható.

Holdsarló 28-án hajnalban

Hajnali holdsarló Biatorbágy fényei felett Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

A 8,3 százalékos sarlót a délkeleti horizonton láthatjuk, ám viszonylag nagy megvilágítása ellenére is kihívás lesz megfigyelni, ugyanis alig háromnegyed órával kel a Nap előtt. Keleti országhatárainknál ez 05:33-at, Budapesten 05:44-et, nyugaton pedig 05:53-at jelent. Ekkor a délkeleti horizont már nagyon világos lesz, így csak tiszta időben tudjuk megfigyelni égi kísérőnket.

Egyre aktívabb a Nap

Napfoltok távcsövön át, mobiltelefonnal fotózva Forrás: Önök küldték / Balla József

A napfoltciklus maximuma felé közeledünk, ami azt jelenti, hogy egyre több napfoltot lehet látni, és persze egyre gyakoribbá válhatnak a napkitörések is. A nagyobb napfoltokat pedig már egy teleobjektívvel is megörökíthetjük, persze távcsővel még jobb, ám nem feltétlenül kell méregdrága felszerelés hozzá. A legfontosabb „alkatrész” a napszűrő fólia, amely kimondottan a Nap megfigyeléséhez, illetve fotózásához készült, ennek hiányában meg se próbálkozzunk a napmegfigyeléssel! Napszűrő fóliát távcsövekkel foglalkozó szaküzletekben vásárolhatunk.

A napciklus maximuma 2025-ben várható, vagyis még jó néhány évig emelkedik az aktivitás, lesz alkalmunk gyakorolni!