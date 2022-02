2021 magyarországi földrengései

Égi jelenségek 2022. február második felében

Láthatunk teliholdat, a jelenségek most a korán kelőknek kedveznek: együttállás, holdsarló is lesz hajnalban és ekkor jár felettünk a Nemzetközi Űrállomás is, alkonyatkor az állatövi fényt figyelhetjük meg, nappal pedig napfoltokat kereshetünk.