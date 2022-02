Égi jelenségek 2022. március első felében

Egyre magasabbra emelkedik a nyári Tejút

Hajnalonként, holdmentes időszakban a nyári Tejút már gyönyörűen látszik a délkeleti-déli égen, a közelében hajnalcsillagként ragyogó Vénusszal. Majdnem a hónap közepéig gyönyörködhetünk e hajnali látványban, a Hold csak 12-ét követően zavarja majd ezt az időszakot. A legszebb látványt hajnali 4 körül kaphatjuk, ha az időjárás megengedi, a Vénusz is nagyjából ekkor kel fel.

Egyre később nyugszik a Nap

Állatövi fény a tihanyi Belső-tó partján, márciusban Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Bár az átlagember számára örömhír, ha többet van világos, ez egyúttal azt is jelenti, hogy kevesebb ideig tudjuk a csillagos eget figyelni éjszakánként. A március eleji napnyugták után már kb. este fél 8-ig várni kell, hogy beköszöntsön a csillagászati sötét. A hónap első napjain ez még holdmentes is lesz, ekkor az állatövi fényt is megfigyelhetjük még, de 5-ét követően a kora estében már a hízó sarló fénye is megjelenik.

Hajszálvékony holdsarló 3-án alkonyatkor

A sarló mindössze 1,2 százalékos megvilágítású lesz, ez a határán van annak, amit szerencsés időjárási viszonyok közepette még észrevehetünk szabad szemmel.

A mostani sarló észlelését a kihívásokat kedvelőknek találták ki, a Hold ugyanis 54 perccel a Napot követően lenyugszik, így a sarló megpillantásához tiszta nyugati horizont és jó kilátás is kell majd. A sarlót a polgári szürkület végén, fél órával a napnyugtát követően keressük, ekkor kb. 3 fokos magasságban lesz. Keleti határainknál 17:50, Budapesten 18:02, nyugaton 18:12 körül érdemes a látóhatár feletti sávot végigböngészni, egy binokulár ehhez nagy segítséget nyújthat, de fotózni kisebb teleobjektívvel is tudjuk.

Holdsarló 4-én és 5-én

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Seres Gábor

A megfigyelés e két alkonyon sokkal könnyebb lesz, mint 3-án, vagyis itt már nem kell sem sasszem, sem extra tiszta horizont. 4-én egy órával napnyugta után 10 fokos magasságban látjuk a 4,7 százalékos megvilágítású sarlót, és ekkor még lesz egy bő óránk gyönyörködni, fotózni egyaránt, mivel több mint két órával nyugszik a Nap után a sarló.

Március 5-én már 10 százalékos megvilágítású lesz, és napnyugta után egy órával már 20 fok magasan áll, ekkor már akár egy városi utcáról is megpillanthatjuk. A sarló ezen az estén már több mint három órával nyugszik a Nap után.

Hold-Fiastyúk együttállás 8-án este

Fiastyúk a Hold mellett, a Hold körül látványos holdkoszorú tűnik fel a vékony felhőzet miatt. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A halmaz és a 34 százalékos, hízó Hold ekkor nem egészen 4 fokra látszanak majd egymástól, és ha kora este nincs időnk megfigyelni az együttállást, akkor se essünk kétségbe, egészen éjfélig látható marad a páros. Bár a 4 foknyi távolság nem túl nagy, a holdfény már viszonylag erős lesz, így nem lesz könnyű szépen fényképezni a két objektumot, ilyen esetekben szerencsés lehet, ha a Hold egy kis felhőbe bújva látszik, és nem ragyogja nagyon túl a Fiastyúkot. Ha vékony felhőzet úszik be a Hold elé, még szép légköroptikai jelenséget, holdkoszorút is láthatunk.