Újonnan felfedezett becsapódási kráter Kínában

Azonban 2020-ban egy kutatócsoport egy második kráterre is rábukkant, az ország északkeleti részén, Jilan város közelében egy 1,85 kilométer átmérőjű, jellegzetesen teknő alakú mélyedésre egy hegyes, erdős vidéken. A későbbi helyszíni kőzetvizsgálatokból bebizonyosodott, hogy becsapódási krátert találtak, amelynek a kora kb. 46-53 ezer év. Ez azt is jelenti, hogy akár már modern emberek is élhettek a környéken, amikor egy nagyjából 100 méter átmérőjű égitest a Földnek ütközött. Az Earth Observatory felvételét a Landsat 8 műhold készítette, őszi színekben ragyogó erdőkkel, 2021. október 8-án.

A helyi lakosok által csak „kerek hegygerinc” néven emlegetett képződmény korát a becsapódáskor kialakult kőzetek közé keveredett szerves maradványok alapján állapították meg. A nem teljes kráterperem (a déli oldala hiányzik) 150 méterrel emelkedik az alja fölé.

Maguk a kőzetek, amelyeknek az egykori kisbolygó nekiütközött 200 millió éves gránitok. Amikor a még csak feltételezett kráter belsejében 438 méteres mélységbe lefúrtak, világossá vált, hogy a kőzeteket egy becsapódás átalakította. 110 méternyi tavi üledéket, illetve alatta több mint 300 méternyi széttöredezett gránitot találtak, s ezek közt a becsapódás során megolvadt gránitot, sokkolt kvarc szemcséket, és több más, a becsapódás tényét bizonyító jellegzetességet mutattak ki a kőzetmintákon.

Az nem világos még, hogy mi történhetett a kráter déli peremével, de biztos, hogy sokáig ép lehetett a kerek képződmény, hisz a mélyben megtalált rengeteg tavi üledék felhalmozódásához sok idő kellett.