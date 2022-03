Színes évmilliárdok

Ausztrália nyugati-északnyugati régiója a félsivatagi Pilbara, amelyről a felszínen ott található, igen ősi kőzetek, s a bennük talált, szintén rendkívüli korú életjelek miatt hallhattunk leginkább. Az ősmasszívum részét képező terület 3,6 milliárd éves szikláin fedezték fel a legrégebbi, 3,45 milliárd éves sztromatolitokat, megkövült mikrobaszőnyegeket.

A NASA által közzé tett felvétel 2004-ben készült, az 1999 óta folyamatosan üzemelő Terra műhold ASTER nevű műszere készítette, amely az elektromágneses spektrum 14 különböző hullámhosszán rögzíti a felszínről érkező, illetve visszaverődő fény- és hősugárzást. A japán gyártású műszer segítségével készülő felvételek alapján számtalan felszíni változásnak lehet a nyomára bukkanni. Ilyenek például a gleccserek mozgása, a vulkáni működés, a vizes élőhelyek állapota, korallzátonyok épsége, felszíni hőmérsékletek, geológiai jellegzetességek, vagy épp a mezőgazdasági termelésben a növények által elszenvedett stressz mértéke. A felvétel nem a táj valódi, űrből látható színeit mutatja, hanem a kőzetek, a talajok és más felszíni tényezők tulajdonságait. A valós színek legfőképp a vörös rozsdás árnyalataiból, s helyenként némi zöldből állnak.

A Landsat-7 valós színű felvétele Pilbara egy részéről. Forrás: Earth Observatory

Pilbara ősmasszívuma egykor a ma Dél-Afrika keleti részén elhelyezkedő Kaapvaal-ősmasszívummal közös területet alkotott, a „Vaalbara” fantázianevű, feltételezett archaikumi (4-2,5 milliárd évvel ezelőtti földtörténeti eon) ős-szuperkontinensen. A két, ma igen távoli régióban több egymást követő kőzetréteg is megegyezik, ezekre az 1990-es években bukkantak rá. A Kaapvaal és a Pilbara területein egy 3,2-3,5 milliárd évvel ezelőtti becsapódás nyomait viselő kőzetek is jelen vannak, mindkét helyen azonos formában. Emellett megegyezik a két terület ősi mágnessége alapján visszakövetkeztetett elhelyezkedése is, 3,87 milliárd éve mindkét terület ugyanazon kontinens (szuperkontinens) része lehetett, s mindkét helyen fellelhetőek egy 3,47 milliárd évvel ezelőtti vulkanikus időszak nyomai. Mindkét régióban fellelhetőek az igen korai életnyomokat tartalmazó kőzetek is.