Újabb magyar csillagászati világszenzáció

Az égboltot vizsgáló szakemberek ezt megelőzően mindössze négy olyan kisbolygót fedeztek fel, mely a a Föld légkörét elérte volna. Sárneczky Krisztiánnak a Piszkéstetői Obszervatóriumból 2022. március 11-én 20:24-kor sikerült megpillantania azt az eddig ismeretlen objektumot, amely az ötödik ilyen kisbolygó lett. Az égitest a 2022 EB5 névvel vonul be a csillagászat történetébe.

Ilyen pályán érkezett a felfedezett kisbolygó. Forrás: Minor Planet Center

Az obszervatórium 60 centis Schmidt távcsöve segítségével fedezte fel Sárneczky Krisztián az ekkor is mindössze +17 magnitúdós fényességű égitestet, a felfedezést fél órával később megerősítő felvételek is igazolták, s ekkor a pályaszámításból az is kiderült, hogy igen gyorsan bekövetkezik a vég: 22:22-kor az égitest a légkörünkbe lépett. Ennek a helyszíne a számítások szerint Izlandtól északra, a szigetországtól kb. 500 km távolságban volt, és később a mérésekből beigazolódott, hogy a jelzett helyen, az állandó lakosokkal nem rendelkező Jan Mayen szigete közelében érte el bolygónkat.

A kisbolygó mozgása a felfedezéskor készült felvételen Forrás: Sárneczky Krisztián / Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézete Piszkéstetői Obszervatóriuma

A felfedezésekor a fényessége alapján 2 méter körülinek becsült égitest a légkörbe érve, a rá ható erők következtében szétrobbant, s ennek a robbanásnak az észlelt infrahangja alapján kissé nagyobb 3-4 méteres átmérőjű lehetett. A robbanás energiáját az infrahangja alapján kb. 2 kilotonna TNT egyenértékűnek számították.

A felfedezés után fél órával készült felvétel, amely igazolásként szolgált. Forrás: Sárneczky Krisztián / Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézete Piszkéstetői Obszervatóriuma

Az ilyen kis méretű égitestek nem jelentenek veszélyt bolygónkra nézve, ezek még a légkörben szétrobbannak, és csak egészen kis darabkáik érhetik el a felszínt. A legelső olyan kisbolygó, amelyet sikerült felfedezni, mielőtt a légkörünket elérte volna, a 2008 TC3 volt, ezt 2008 októberében pillantották meg, és 4,1 méteres volt, Szudán felett darabolódott fel a légköri robbanása során, ezt követően a darabjaira rá is bukkantak a sivatagban.

Sajnos Sárneczky Krisztián kisbolygójával kapcsolatban jó eséllyel nem lesz ilyen szerencsénk, ugyanis az óceán 1500-2000 méteres mélységében kellene keresni a darabokat.

Gratulálunk az újabb világhírt jelentő felfedezéshez!