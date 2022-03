Égi jelenségek 2022. március második felében

Telihold 18-án

Pár perccel napnyugta után kel fel a telihold, ez szép látványt nyújthat, tiszta keleti horizont esetén: a napnyugtát követően a keleti ég alján rózsás sávot figyelhetünk meg, ez az úgynevezett Vénusz-öve, amely lassan emelkedik. Nagyjából 20 perccel napnyugta után ez alatt már egy kékes-szürke sáv is megjelenik, ez pedig a Föld árnyéka. A kelő teliholdat nagyjából e két sáv határán láthatjuk majd felkelni. A holdkelte ideje keleti határaink közelében 17:55, Budapesten 18:07, nyugaton pedig 18:17 lesz.

Tavaszi nap-éj egyenlőség 20-án

Nap-éj egyenlőség idején a napkeltét vagy a napnyugtát érdemes fotózni. Forrás: NASA / APOD / Joe Orman

A csillagászati tavasz kezdetét idén március 20-án délután 16:33-kor ünnepelhetjük, az ilyen jeles napokon napkeltét vagy napnyugtát érdemes megörökíteni, szép tájban, szép előtérrel. Remélhetőleg az időjárás is kezd tavasziassá válni már ekkorra!

A napkelte még téli lesz, a napnyugta viszont már tavaszi. Az utolsó téli napkeltét a keleti határainknál 05:36-kor, Budapesten 05:47-kor, nyugati határainknál pedig 05:57-kor köszönthetjük. Az első tavaszi napnyugta ideje a keleti országrészben 17:45, Budapesten 17:56, nyugati határunknál pedig 18:06 lesz.

Átállunk a nyári időszámításra 27-én

Bár hosszú évek óta folytak a viták arról, hogy ma már mennyire felesleges az óraállítás, mivel nem sikerült megegyezni az eltörlésén, egyelőre tovább tekergetjük időmérőinket. 27-én hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani, ez a csillagászati megfigyelések szempontjából azt jelenti, hogy e naptól reggel később világosodik, este pedig később sötétedik majd.

Vénusz-Szaturnusz-Mars és Hold együttállás 27-én és 28-án

27-én hajnalban keressük a délkeleti égen a bolygókat és a Holdat. Forrás: Stellarium

A Vénusz alatt 2,5 fok távolságban láthatjuk a hajnali égen a Szaturnuszt, s tőlük jobbra 5 fokra a Marsot, a Marstól jobbra, némiképp távolabb, mintegy 14 fokra pedig a 29 százalékos megvilágítású Holdat. Az együttállás már erősen világosodó égen zajlik, a navigációs szürkület idején, ezért tiszta délkeleti horizontra lesz szükségünk, és persze jó rálátásra is. A holdkeltéhez igazodva 5 óra után 15-20 perccel érdemes megfigyelni az együttállást.

Másnap, 28-án ugyan a Hold vékonyabb is lesz és jóval közelebb is kerül a bolygókhoz, ezen a hajnalon fél 6 körül, kb. egy órával napkelte előtt érdemes kilesni a délkeleti égre. A bolygók helyzete nem sokat változott az előző napihoz képest, de a Hold csupán 4,5 fokkal látható a Mars alatt, kissé jobbra, 19 százalékos megvilágítással.

Vénusz-Szaturnusz-Mars együttállás 31-én

Március utolsó hajnalán a Vénusz, a Szaturnusz és a Mars így látszik majd a délkeleti ég alján. Forrás: Stellarium

Még mindig csak a hajnali égen találkozhatunk bolygókkal (s ez sajnos még jó ideig így is marad) ezért most is korán kell kelnie annak, aki szeretné megfigyelni az együttállást. A Vénusz és a Szaturnusz 3, a Szaturnusz és a Mars pedig 3,5 fokra látszik majd egymástól, szinte egy egyenes mentén. 5 óra után pár perccel már az egész országban a horizont felett lesznek, ám nem lesz könnyű a megfigyelés a gyorsan világosodó ég miatt.