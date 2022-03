Mezőgazdálkodás a türkmén sivatagban

A 978 km hosszú Murgab-folyó Afganisztánban ered, majd a Kara-kum-sivatagban tűnik el, deltatorkolat-szerűen szétterülő hordalékkúpját még eléri annyi víz, hogy azt gyapot- és búzatermesztésre fel lehessen használni. A képen középen látható Murgab-deltától balra, részint takarásban egy másik folyó, az úgyszintén afganisztáni eredetű, 1100 km hosszú Tejen (afgán nevén Hari) hasonlóan a sivatagban végződik, s szintén deltaszerűen szétterül a hordalékkúpja.

A Murgab-delta jobb oldalán egy keleti irányban elnyúló keskeny zöld sávot látunk, ez a Kara-kum-csatorna, amelyet 1954-ben kezdtek építeni, részlegesen 1968-ban, de teljes hosszában csak 1988-ban adták át, 1375 km hosszúságú, s legnagyobb részében hajózható is.

A kép közepén a Murgab-folyó sivatagban végződő hordalékkúp deltája látható. Forrás: NASA Earth Observatory

E csatorna azzal vált hírhedtté, hogy nagyrészt neki „köszönhető” az Aral-tó eltűnése. Az eredetileg az Aral-tóba torkolló Amu-darja folyó vizének jelentős részét, évente 13 köbkilométernyi vizet vezet el a csatorna, s ennek segítségével gyapotot tudtak termeszteni, amelyre például a szovjet hadseregnek volt igen nagy szüksége. A csatorna számos türkmén település, többek közt a felvételen is szereplő Mary városa vízellátását is biztosította, e helyeken az ipari fejlesztések miatt volt egyre nagyobb szükség a vízre. A sivatagi homokon átvezető csatorna vízvesztesége óriási, s erre már a szovjet időkben is ráébredtek, s ez azt is jelentette, hogy a csatorna nem teljesen azt az eredményt hozta, amit terveztek. Már korábban is, de ekkor újból felmerült, hogy valamely nagyobb szibériai folyó vizét vezetik a sivatagos közép-ázsiai régióba – szerencsére e tervekből semmi sem lett.

A száraz régióban már sok ezer évvel ezelőtt is öntözéssel igyekeztek az élelem termelését segíteni a vidék lakói, és például pont a Murgab-delta területén számtalan régészeti lelőhely bizonyítja, hogy nem voltak sikertelenek.

Az Earth Observatory által közzé tett felvételt a Nemzetközi Űrállomásról készítették, 2021. június 13-án, s a kép alján az Űrállomásra csatlakozott Cygnus teherhajó napelemei látszanak.