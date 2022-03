Vigyázzunk egymásra és közös otthonunkra! – Föld órája 2022. március 26.

Kihívásokkal teli időszakban zajlik az idei Föld órája – a kezdeményezés azért jött létre 16 éve, hogy összehozza az embereket, és közösen tegyünk lépéseket a fenntartható életmód felé. A szimbolikus akció célja mindig az volt, hogy az összefogás erejével pozitív környezeti változásokat érjünk el. Ezekben a nehéz időkben a 2022-es WWWF Föld órája újabb pillanatot teremt a szolidaritásra, valamint arra, hogy vigyázzunk egymásra és közös otthonunkra. Miközben alig értek véget a járványügyi korlátozások, és a betegségtől való félelem helyét a háború borzalma és az egyre mélyülő humanitárius válság vette át, érthető módon kevesen gondolnak most a klímaváltozásra. Mégsem veszíthetjük szem elől, mit hagyunk hátra a jövő nemzedékeinek. Létfontosságú, hogy egy olyan világot teremtsünk magunk körül, amely biztonságosabb, egyenlőbb és fenntarthatóbb jövőt jelent mindenki számára.

A Föld órája eredetileg azzal a céllal indult 2007-ben Ausztráliából, hogy az éghajlatváltozásra és annak negatív hatásaira irányítsa bolygónk lakosságának figyelmét, tavaly pedig már több mint 190 ország vett részt a kezdeményezésben. Bár ez az üzenet azóta is aktuális – és világszerte az épületek, nevezetességek díszvilágítása lekapcsol március utolsó szombatján egy órára –, a szimbolikus 60 perces sötétség mellett a világ legnagyobb önkéntes akciója 2018 óta a természeti értékekre és azok megóvására, ezzel együtt pedig a fenntartható életmódra helyezi a hangsúlyt.

Ha megteheted, otthonodban te is követheted ezt a példát: március 26-án 20:30-tól te is oltsd le a világítást és kapcsolj ki minden elektronikus berendezést egy órára, ezzel is kifejezve támogatásodat közös természeti értékeink megóvásáért.

„A háború kapcsán előterébe került az energiafüggőség csökkentése, amely eddig rosszabb esetben alternatív gázimportban, jobb esetben a megújuló energiaforrások nagyobb arányú kihasználásában jelent meg leginkább a közbeszédben. Pedig a leghatékonyabb és legtisztább megoldás a fogyasztásunk csökkentése lenne. A tudományos konszenzus szerint a globális felmelegedés másfél fokon belül tartásához is elengedhetetlen az energiafogyasztásunk csökkentése. Ezért fontos, hogy a Föld óráján túl is figyeljünk természeti erőforrásaink mértékletes és hatékony felhasználására” – mondta Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője. Ha csatlakoznál a kezdeményezéshez, akkor regisztrálj a www.foldoraja.hu oldalon, ahol nemcsak egyének fejezhetik ki szándékukat, de településeknek is lehetőségük van a csatlakozásra, akik díszkivilágításuk leoltásával állnak ki otthonunk, a bolygó védelme mellett. Hisszük, hogy a Föld órája erejét valójában a sok-sok apró cselekedet, helyi esemény adja. Mert együtt lehetséges!