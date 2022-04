Robothajóval mérik fel a tongai vulkánkitörés helyi hatásait

A tongai vulkánkitörés, amelynek infrahangját és lökéshullámát sok ezer kilométerre is érzékelni lehetett, egy megcsonkított szigetet hagyott maga után, ám arról, hogy e maradványok pontosan milyenek, a kitörés óta, biztonsági okokból még nem történt helyszíni felmérés. Egy brit vállalat, a Sea-Kit, amely robothajók üzemeltetésével foglalkozik, egy csendes-óceáni térképezési projekt keretében a tongai kitörés helyszínén is méréseket végez majd hamarosan. A kitörés hatásait felmérő tengerfenék-térképezési projekt, a TESMaP néhány hét múlva már adatokkal és eredményekkel megpakoltan fejeződhet majd be.

A tenger alatti vulkán feltérképezése során felderítik majd, milyen változásokkal járt a hatalmas robbanás. Forrás: RV Falkor data from FK160407

A vizsgálatokat az új-zélandi környezetvédelmi kutatóintézet, a NIWA, a japán Nippon Alapítvány, és a Tongai Geológiai Szolgálat közös szervezésében induló tengerfenék-térképezési expedíció végzi. A Sea-Kit robothajója, a Maxlimer kb. egy hónapon keresztül méri majd a tenger alatti kalderát, és igyekszik feltárni az abban bekövetkezett változásokat. A hajót, amit a vállalat Essexben lévő központjából tudnak irányítani, e műveletek során egy átlag kutatóhajó által felhasznált energia mindössze 2 százalékából dolgozik majd.

A Maxlimer robothajó Forrás: NIWA / Sea-Kit

A szakemberek úgy vélik, drámai változásokat látnak majd a felmérésből. Nemcsak a tenger feletti sziget jelentős része semmisült meg a kitöréskor, hanem még egy 50 kilométerre lévő tenger alatti kommunikációs kábel is megsérült, ami azt jelzi előre, hogy egy nagyjából 8000 négyzetkilométeres területen várhatóak jelentős átalakulások. A felmérésben mind a tengerfenék, mind a vízoszlop tapasztalható változásait szeretnék megvizsgálni.

Mivel a kitörés nemcsak váratlan, de példátlan is volt abban az értelemben, hogy hasonló típusú tenger alatti vulkánoktól eddig ilyet nem tapasztaltunk, arra hívja fel a figyelmet, hogy sokkal többet kellene tudnunk a világszerte, s főként a csendes-óceáni tűzgyűrű területén található hasonló vulkánokról. Mind Japán, mind Új-Zéland olyan régióban fekszik, ahol a hasonló kitörésekre, azok hatásaira lehet számítani, ezért is fogott össze a két ország a vizsgálatok miatt.

A Tangaroa kutatóhajó Forrás: NIWA / Rebekah Parsons-King

A NIWA kutatóhajója, a R/V Tangaroa 2022. április 9-én kel útra, a felmérés első szakaszának céljával, s ezt követően a 12 méter hosszú Maxlimer még egy hónapig a helyszínen dolgozik tovább, térképezni fog, és adatokat gyűjt a környezetről.

Mivel a vulkán viselkedése egyelőre még nem ismert, ezért van szükség arra, hogy személyzet nélküli robothajóval végezzenek felmérést, ugyanis a legénységgel dolgozó járművek számára, biztonsági okokból egyelőre még tiltott a terület megközelítése.