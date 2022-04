Több és nagyobb erdőtüzek pusztítanak az USA-ban

A Coloradói Egyetem (Boulder) kutatói vizsgálták meg az USA kontinentális területén az erdőtüzek alakulását 2000 előtt és után, s arra jutottak, hogy minden szempontból romlott a helyzet. Bár a klímaváltozáshoz köthetően jelezték is a szakemberek, hogy több s nagyobb erdőtüzek jönnek majd, a kutatás szerint ez már nem a jövő, hanem a jelen problémája.

A kutatók a 1984-2018 közti időszakot elemezték, összesen több mint 28 ezer tűzvész adatait vizsgálták meg egy olyan adatbázisban, ahol műholdas adatokat és hivatalosan gyűjtötteket egyaránt összegeztek. 2005-2018 között több tűz keletkezett, mint az ezt megelőző időszakban; nyugaton és keleten megduplázódott a tűz pusztította terület, a Nagy-síkság területén pedig négyszeresére nőtt a leégett régiók nagysága.

Mind mennyiségben, mind kiterjedésben, mind intenzitásban nőttek a tüzek. A nagyobb pöttyök jelzik az extrém tűzeseteket, a kicsik a normál tűzeseteket. Forrás: Science Advances

A nagy kiterjedésű tűzvészek gyakoribbá is váltak, mint a 2000 előtti időszakban, a nyugati régióban pedig a tűzvészek erőssége nőtt jelentősen. Az is kiderült, hogy a nagy tüzek egyre inkább egyidejűleg következtek be, ez pedig külön kihívás elé állítja a tüzek elleni küzdelmet. Az is világossá vált, hogy nőtt a tűzre fogékony területek nagysága is, vagyis ma több olyan helyen is lehet tűz, ahol korábban nem volt.

A Science Advances folyóiratban közölt kutatási eredmények megerősítették azt, amit akár a tűzvédelmi szakemberek, akár a média vagy a lakosság is érzékelt: átalakult az ország tűzvészeinek dinamikája, és ehhez alkalmazkodni kell, minél gyorsabban. Érdemes azt is tudni, hogy az USA tüzeinek 84 százalékát emberek okozzák, akár gondatlansággal, akár szándékkal.

A természetes (kék) és emberi eredetű (piros) tűzesetek Forrás: PNAS

A tüzek, főleg a nagy hőfokú, hosszabban égők jelentős légszennyezők nemcsak helyi szinten, hanem nagy távolságokban is, s a magasba jutó égéstermékek az ózonpajzsot is károsítják. (Az Amerikából érkező tüzek füstjét hazánk felett is számos alkalommal lehetett már észlelni.) Az USA nyugati régiója olyan komoly aszályos időszakot él meg, amely az előrejelzések szerint még hosszú évekig kitarthat, és amilyenre az elmúlt 1200 évben nem volt példa, ez pedig tovább növeli az extrém tüzek lehetőségeit is.