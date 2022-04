Fukusima megújuló energiára tér át

A Japán északkeleti részét letaroló természeti katasztrófát tetézte a fukusimai atomerőmű balesete, amelynek következtében radioaktív szennyezés miatt a környék számtalan, korábban mezőgazdasági hasznosítású területe e célra alkalmatlanná vált. Azonban egy élelmes ötlettel a terület újra hasznosítható, igaz, más célra: napelemfarmokat telepítettek az egykori mezőgazdasági farmok helyére. Az Earth Observatory a Landsat 8 műhold felvételén keresztül mutatta be, miként zajlik az átalakulás.

Összesen 11 napelemfarm, és 10 szélerőműfarm létesül a radioaktív szennyeződés miatt elhagyott, kitelepített területen, állami és magánfinanszírozásban.

Napelemfarmok Fukusima közelében, 2021 márciusi állapot szerint. Forrás: Earth Observatory

2014-ben Fukusima prefektúra kitűzte, hogy 2040-ig az összes energiafelhasználását megújuló forrásból fedezi majd, ehhez biomassza-, geotermális-, vízi-, szél- és napenergia egyaránt szükséges, a két utóbbi a legnagyobb hányadban. Míg 2011-ben, a katasztrófát megelőzően csupán az energia 24 százaléka volt megújuló, 2020-ban már 43 százalék. A felvételen 2021 márciusi állapot látható, azóta még bővült a napelemek által meghódított terület.

A 100 százalékos cél eléréséhez az is hozzájárul, hogy csökken a régió energiafogyasztása, a különböző takarékossági megoldások miatt, és azért is, mert a demográfiai adatok alapján a népesség is csökken, jórészt amiatt, hogy a katasztrófa után sokan elköltöztek.