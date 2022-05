Számos tengerparti nagyváros igen gyorsan süllyed

99 tengerparti nagyváros süllyedésének mértékét vizsgálta meg egy amerikai kutatócsoport, 2015-202 között, földmegfigyelő műholdak milliméteres pontosságú magasságmérései alapján. A Geophysical Research Letters hasábjain közzé tett kutatási eredmények szerint a helyzet meglehetősen súlyos, leginkább a kelet-délkelet-ázsiai városok esetében.

A tengerparti városok süllyedése azért fontos kérdés, mivel ezekre a településekre nemcsak a süllyedés, hanem a tengerszint emelkedése is hatással van, a két folyamat összeadódik, ám eddig csak egy-egy konkrét várost vizsgáltak, a globális trendekre nem tért ki egy kutatás sem.

A műholdak éveken át 12 naponta átrepültek ugyanazon helyszínek felett, így a folyamatos magasságmérési adatokból egy hosszú sorozatot lehetett összeállítani, ez pedig kirajzolta a trendeket.

A vizsgált városok térképen, színek jelzik a süllyedés éves mértékét. Forrás: Geophysical research letters

A legnagyobb, évi 5 centit is elérő süllyedést olyan ázsiai városokban mértek, mint például a kínai Tiencsin, a pakisztáni Karacsi, a bangladesi Csittagong, vagy a Fülöp-szigeteki Manila. Az összes vizsgált város harmada pedig több mint évi egy centit süllyedt, legalább egyes részein. Ez kb. ötször akkora, mint a globális tengerszint-emelkedés mértéke. Általánosságban elmondható, hogy még a viszonylag stabil városok is gyorsabban süllyednek, mint ahogy a tengerszint emelkedik.

Mi okozza ezt a nagymérvű süllyedést? A kutatók a méréseket térképre vetítve látták, hogy a legtöbb esetben a nagyvárosok üzleti negyedei, gyárai, lakónegyedei állnak az egyre mélyebbre kerülő részeken (Tiencsin esetében pl. egy nagy ipari negyed áll a város leginkább süllyedő régiójában). Fontos megérteni azt is, hogy a talajvíz kiemelése miatt világszerte fennáll ez a probléma, nemcsak a tengerpartokon. A helyzet azonban nem reménytelen, erre példát szolgáltatott az indonéz Jakarta, ahol korábban a 30 centit is elérte a süllyedés, ám valószínűleg a kormányzat vízkiemelést szabályozó szigorú intézkedései hatására mára nagyjából megállt ez a folyamat, de még most is a világ élvonalában van a jakartai süllyedés mértéke.

A kutatók úgy vélik, a méréseket folyamatosan fenn kell tartani, s ezzel segíteni az egyes városok döntéshozóit abban, hogy a helyzet romlását megakadályozzák.