Égi jelenségek 2022. május második felében

Telihold május 16-án, holdfogyatkozással

A holdfogyatkozás sajnos hazánkban csak részleges fázisként, a reggeli holdnyugta előtt látható, ezúttal a tőlünk nyugatra lévő területek, Nyugat-Európa, Afrika, az Atlanti-óceán és Amerika nagy része élvezheti a teljességet.

Magyarországról hajnali 03:33-kor kezdődő félárnyékos, majd 04:27-től kezdődő részleges fogyatkozást láthatunk, egészen holdnyugtáig, de sajnos a teljesség csak holdnyugta után áll be. A legkevesebbet a délnyugati országrészben élők veszítik el, arrafelé csak 8-9 perccel a teljesség előtt nyugszik a Hold (az északkeleti országrészben több mint fél órát veszítenek). Azonban, ha az időjárás engedi, még így is érdemes lesz megfigyelni, mivel az év második, novemberi teljes holdfogyatkozását egyáltalán nem lehet majd látni Európából.

Érdemes úgy készülni, hogy világosban nyugszik a Hold, nagyjából napkeltekor, így a horizonton nem lesz könnyű megfigyelni már. Igyekezzünk kicsit korábban, lehetőleg a részleges fázis kezdetétől követni a jelenséget (már ekkor is világos lesz, a polgári szürkület idején járunk). A Hold a délnyugati égen, alacsonyan jár.

Alig marad már sötétség

Éjfél után már magasan jár a Tejút íve, az éjszakák azonban vészesen rövidülnek. Forrás: Önök küldték / Schumicky Flóra

A nyár közeledtével nemcsak egyre melegebbek, de egyre világosabbak is lesznek az éjszakák. Hazánkban a csillagászati sötét május közepén még kb. 4 órás (eltekintve persze a holdfénytől), a hó végén viszont már csak 3 órányi sötétség jut annak, aki a csillagos eget fürkészné. A hónap közepén a holdfény még ezt az időt is jelentősen megrövidíti, 20-át követően az éjszaka első fele már holdmentes lesz, 23-án már a csillagászati szürkület kezdetére esik a holdkelte, így ezen dátumtól kezdve, az a csöpp kis sötétség élvezhető is lesz, nagyjából hajnal 2:20-2:40-ig.

Jupiter-Mars-Hold hármas együttállás 25-én

A Jupiter, a Mars és a Hold 25-én hajnalban. Forrás: Stellarium

Ismét a hajnalban ébredőknek kedvez az ég: a 26 százalékos, duci holdsarlót az egymástól 2,5 fokra álló bolygók alatt, 3,5 fokra találhatjuk. A bolygók kb. 20 perccel előbb kelnek a Holdnál, de az együttállást érdemes a holdkeltéhez igazítva fotózni. Bár már ekkor is kissé világos lesz, főként a keleti ég alja, ez még a fényes bolygók látványát nem rontja el teljesen. A holdkelte keleti határainknál 02:50, Budapesten 03:00, nyugaton 03:10 lesz. Innentől kb. 45-50 percünk marad, míg még a bolygók láthatóak lesznek, a fotózást azonban érdemesebb minél korábbra időzíteni.

Holdsarló-Vénusz szoros együttállás 27-én

A holdsarló és a Vénusz 27-én hajnalban, már világosodó égen. Forrás: Stellarium

Keleten 03:22-kor, Budapesten 03:33-kor, nyugati határaink közelében pedig 03:44-kor kel fel a 10,5 százalékos megvilágítású Hold, felette kevesebb mint egy fokra látjuk a fényes, ám ekkor a navigációs szürkület elején már nem olyan feltűnő Vénuszt.

Táncot jár a Mars és a Jupiter kettőse a hó végén

A Jupiter a négy Galilei-féle holdjával együtt, a Mars felett mintegy fél fokkal látszik majd. A Jupiter-holdak látványa 30-án kicsit kedvezőbb lesz. Forrás: Stellarium

A két bolygó 20-át követően már látványosan közeledik egymáshoz, 29-én és 30-án lesznek a legközelebb, ekkor kb. fél fokra egymástól. Sajnos ismét csak a korai időpont lehet a probléma a megfigyeléshez, hajnal 3 után pár perccel, még a navigációs szürkület kezdete előtt van még elég sötét ahhoz, hogy élvezhető látványt adjon az együttállás. Teleobjektívvel fotózva a párost jól láthatjuk majd a Jupiter négy nagy (Galilei-féle) holdját is, amelyek mind a két hajnalon megfigyelhetőek lesznek ugyan, de 30-án már elég nagy távolságban is állnak a Jupitertől, így kisebb teleobjektíves felvételen is megmutatkoznak. 31-én ismét távolodik a két égitest, ekkor már 1 fok lesz köztük a távolság.