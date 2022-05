Az északi félteke legnagyobb korallzátony-rendszere

A világ második legnagyobb korallzátony-rendszere (az első az ausztrál Nagy Korallzátony) fő régiója a Világörökség alá tartozó Ambergris Caye zátony a Karib-tenger mély vizétől elkülönülten, annak viharaitól védetten áll. San Pedró városa látható annak a felvételnek a középpontjában, amelyet a Nemzetközi Űrállomásról készítettek 2020. augusztus 20-án, az Earth Observatory beszámolója alapján.

Az Ambergris Caye körüli védett, sekély vizű terület világos, zöldes árnyalatokban látható, míg a keskeny korallzátony túloldalán mélykékkel a Karib-tenger jóval mélyebb vize terül el. A türkiz és a zöld egyes árnyalatai a víz mélységétől is függenek, s emellett a homok és a korallok is hozzájárulnak e színvilághoz. A sziget nevére is érdemes kitérni: az ambergris az ámbra, amely a cetek emésztőrendszerében termelődik, Herman Melville fejezetnyi információt szentel ezen drága anyagnak a Moby Dickben. A szó maga francia, és szürke borostyánt jelent, mivel korábban az ámbrát megkövült formában találták a balti-tengeri régióban, vagyis a klasszikus borostyán lelőhelyen. A cay, caye vagy key pedig egész Amerikában ugyanazt jelentik: alacsony, zátonyok közti, homokból felépülő sziget.

A zátonyon számos természetes „bejárat” található, ezek spanyol neve quebradas, a képen nyíl jelöli a helyüket. Forrás: Earth Observatory

Az Ambergis Caye Belize legnagyobb szigete, rengeteg mangrovefaj otthona, s emellett számos állatnak és növénynek nyújt még védelmet a terület. Maga San Pedró városa gyakorlatilag a ciklonok, hurrikánok útjába esik, ám a zátony és a mangrove megóvja a szél és a hullámverés hatásaitól. A szigeten jelentős ingatlanfejlesztés zajlik pár éve, a turizmust támogatandó.

A Nagy Kék Lyuk egy atoll vizében található víznyelő, sötét kékségét a vízmélységnek köszönheti. E fotó szintén a Nemzetközi Űrállomásról készült. Forrás: Earth Observatory

Belize korallzátonya egészen keskeny határvonalat jelent a mély karibi vizek és a partok közeli lagúnaszerű vizek közt, a zátonyban természetes hézagok – spanyol szóval quebradas – találhatóak. A zátonyrendszer és az ennek egyik atolljához tartozó víz alatti víznyelő, a Nagy Kék Lyuk régi kedvelt fotótémát jelentenek az ISS űrhajósai, és persze a búvárok, a turisták számára.