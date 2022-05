Tenger alatti vulkánkitörés

Az Earth Observatory beszámolója szerint a vulkán jelenlegi kitörési időszaka még 2021 októberében kezdődött, és 2022. április-május során többször is elszíneződött a tenger a vulkán felett, a műholdfelvételek alapján. A közzé tett felvételen a Vangunu szigetétől kb. 24 kilométerre lévő tenger alatti vulkánból kiáramló anyagok miatt zöldessé vált víz látható.

A tenger alatti vulkán környezete Forrás: Earth Observatory

Korábbi kutatásban kimutatták, hogy ez a forró, savas kémhatású vízoszlop általában vulkáni törmeléket, szemcséket és ként tartalmaz. 2015-ben egy expedíció vizsgálta meg ezt a tenger alatti hegyet, és azt találta, hogy két cápafaj – az egyik egy pörölyfejű – él a Kavachi kráterében, emellett találtak kénfaló mikrobákat is. Azonban a cápák jelenléte érdekes kérdéseket vetett fel a víz alatti vulkánok ökológiai szerepéről is, ha ilyen nagy méretű állatok is megélnek e környezetben.

A mostanit megelőzően 2007-ben és 2014-ben voltak nagyobb kitörései a Kavachinak, ám a vulkán szinte folyamatosan működik, a közeli szigetek lakói rendre beszámolnak a felszálló gőzoszlopról és hamufelhőről. A vulkán a közelben élő gatokae és vangunu népek tengeristene után kapta a nevét, s néha Kvachi tűzhelyeként is emlegetik.

A Kavachi első regisztrált kitörése, vagyis 1939 óta több alkalommal létrehozott rövid életű szigetet is, azonban a maximum egy kilométer nagyságú szárazulatok hamar a hullámverés áldozatává váltak. A vulkán csúcsa jelenleg a tengerszint alatt mintegy 20 méterrel lehet, a hegy alapját pedig 1,2 kilométeres mélységben találjuk, a tengerfenéken.

A Kavachi egy tektonikusan igen aktív terület gyermeke: a Salamon-szigetek és délebbre Vanuatu is egy meglehetősen összetett régióban fekszik, ahol a Csendes-óceáni-lemez és az alábukó Indo-Ausztrál-lemez között pár kisebb mikrolemez is helyet foglal, ez nemcsak a vulkánok, hanem a számos nagy erejű földrengés oka is e régióban.

A térség igen összetett tektonikai képet mutat. Forrás: USGS

Az alábukási zóna a Kavachitól alig 30 kilométerre délnyugatra található, a tenger alatti hegy bazaltos-andezites magmát juttat a felszínre, és gyakoriak a magma-víz kölcsönhatásának köszönhető freatomagmás kitörései. Ilyen típusú kitöréssel egykor a Badacsony is büszkélkedhetett.