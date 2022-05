Porviharok sorozata sújtja Irak lakóit

Az elmúlt két hétben két igen jelentős porvihar is kialakult, s ezek hatására ezrek kerültek kórházba, mivel a levegőben lebegő nagy mennyiségű por miatt a légúti betegek, asztmások súlyos állapotba kerülnek.

Bagdad, Nadzsaf és más nagyvárosok felett az égbolt narancsvörössé vált, és a látótávolság csupán pár száz méteres volt, emiatt számos reptér felfüggesztette a forgalmát, s országosan bezárták az iskolákat. Az ország 18 tartományából hétben az állami hivatalokat is bezárták és számos kormányzó hirdetett szükségállapotot. Az Earth Observatory által bemutatott felvételeket az Aqua műhold készítette május 16-án (nyitókép).

Május 5-i felvétel az akkori aktuális porviharról. Forrás: Earth Observatory

A porviharok Irakban a késő tavaszi időszakra jellemzőek inkább, az ilyenkor fújó samal nevű szél hatására. A megfigyelések szerint e szelek a La Niña-években korábban feltámadnak, és a mérésekből úgy tűnik, idén már a harmadik, egymást követő La Niña-év köszönthet be. A samal hatalmas mennyiségű port képes megmozgatni Irak északi részén, a Tigris és az Eufrátesz közti történelmi régióban, erről néhány éve egy kutatás azt is kiderítette, hogy az akkád birodalom hanyatlásához is köze lehetett.

A híradások beszámolói szerint az elmúlt hat hétben 8 alkalommal sújtotta porvihar Irak területét, s egy kutatásból az is kiderült, hogy az elmúlt évtizedekben gyakoribbá váltak e porviharok. Ehhez az is hozzájárul, hogy a földhasználat változása miatt, és az elmúlt évek súlyosan aszályos helyzete okán egyre több a túl laza talaj, amelyet könnyen felkap a szél. A Világbank kutatásai alapján Irak a világon az egyik legveszélyeztetettebb ország az elsivatagosodás és a klímaváltozás terén is.