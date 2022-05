Egy egész erdő lakja a hatalmas víznyelőt

A kínai szubtrópusi karsztos régióban barlangok beomlásával jött létre a már ismert számos víznyelő, e térség geológiai és éghajlati adottságai révén ez a bolygó más részeivel szemben gyakoribb jelenség. A Dél-Kínai Karszt a Világörökség helyszínei közt is szerepel, rendkívüli természeti adottságai miatt.

Nemrégiben egy barlangászcsoport közel 200 méteres mélységű víznyelőt fedezett fel Kuanghszi Csuang tartományban, ezzel a terület hasonló víznyelőinek száma elérte a harmincat.

A hatalmas, 306 méterszer 150 méteres nagyságú, 192 méter mély üreg mélyén érintetlen erdő áll, számolt be a Hszinhua hírügynökség. Az üreget feltáró geológusok a függőleges falakban 3 barlangot is felfedeztek, amelyek valószínűleg a víznyelő keletkezésének maradványai lehetnek, mondta el Csang Jüanhaj, a geológiai szolgálat karszt részlegének mérnöke.

Az üreget néhány óra alatt bejáró szakemberek elmondták, hogy a mélyben az erdő közel 40 méter magas fákból áll, s a sűrű aljnövényzet az ember válláig ér. Az üregben álló erdő növény- és állatvilágának vizsgálatát később lehet elvégezni.

Hasonló óriás víznyelők, dolinák ismertek a világ más tájairól is, így Mexikóban vagy Pápua-Új-Guineán is találkozhatunk velük. A Dél-Kínai Karszt területén 20 éve fedezték fel az első nagy víznyelő-csoportot, azóta már műholdas felvételek segítségével igyekeznek újabbakra is rábukkanni, e próbálkozások sikerét jelzi a mostani felfedezés is.