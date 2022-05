Égi jelenségek 2022. június első felében

Esti holdsarló június 1-jén

A 4,9 százalékos sarlót napnyugta után egy órával érdemes megnézni, ekkor az északnyugati égen találjuk, kb. 10 fokos magasságban. A holdnyugtáig több mint egy óránk van még hátra, így bőven tudunk gyönyörködni a sarlóban, illetve fotózásra is lesz időnk. A sarló megfigyelésére optimális időpont keleti határunknál 21:20, Budapesten 21:30, nyugati határainknál pedig 21:40.

Holdsarló június 2-án este

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

E napon már 10 százalékos megvilágítású lesz égi kísérőnk, és a megfigyelését az előző napival azonos időkben kezdhetjük, ám holdnyugtáig több időnk marad. Nyugati határainknál 23:45, Budapesten 23:35, keleten pedig 23:25 lesz a holdnyugta ideje. Mind elsején, mind másodikán jól látszik majd a Hold árnyékban lévő oldalán a földfény derengése is. Ezek a hosszú nyári alkonyok igen kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a földfényről jó képeket készíthessünk, követve azt is, hogy miként változik annak árnyalata. Bár a klasszikus csillagászatban hamuszürke fényként aposztrofálják, a kicsit alaposabb megfigyelésből azonnal kiderül, hogy a szürke az utolsó szín, ami eszünkbe juthat róla: sárgástól narancson és rózsáson át egészen a mélyvörösig, barnáig változhat a színe, például légkörünk aeroszoltartalma függvényében. A légkörben lebegő szemcsék a vörös irányába szórják a fényt, így a Holdét is (ennek köszönhető a napnyugták vörös színe is), no meg persze a „hamuszürke” fényét is.

Telihold 14-én

Holdkelte kompozit Forrás: Önök küldték / Mészáros Ferenc

Míg az átlagember számára a telihold fénye a kellemes időben, szabadban töltött estéket-éjszakákat jelenti, egy romantikus találka vagy baráti beszélgetések alkalmával, az amatőrcsillagász számára maga a kín ez a világos égbolt. Teliholdkor nem sok mindent látunk, mert a holdfény világossága elmossa a halványabb csillagokat és más égi objektumokat, így jó esetben egy szép holdkelte látványát örökíthetjük meg, esetleg csillagíves képet készíthetünk a holdfényben úszó tájjal. Az ilyenkor már elképesztően rövid éjszaka amúgy is lecsökkenti a lehetőségeket, a telihold nélkül is két órára csökken csillagászati sötétség.

A telihold ezen az estén a napnyugta után mintegy fél órával kel a délkeleti horizonton, keleti határainknál 21:05, Budapesten 21:16, nyugaton pedig 21:25 ez az időpont. Égi útját nagyon alacsonyan járja be, kb. 15 fokos magasságig emelkedik csak. Ez azt is jelenti, hogy egyrészt szép fényt ad a tájnak, másrészt jól lehet tájelemekkel fotózni, harmadrészt viszont könnyen eltakarhatja akár egy erdősáv, építmény, vagy domb is.

Hajnali bolygók

A felvétel még áprilisban készült, és ekkor a hajnali bolygókhoz a holdsarló is becsatlakozott. Forrás: Önök küldték / Ábrahám Tamás

A tél vége óta tartó hajnali bolygósorakozó változatos megjelenésében május végén a Mars és a Jupiter nagy közelségét élvezhettük, ez, bár napról napra kissé nagyobb távolsággal, a hó első napjaiban még megfigyelésre érdemes lehet. A Szaturnusz már igen távol jár tőlük, majdnem 40 fokra, jobbra, a Vénusz pedig épp csak feltűnik az északkeleti ég alján a pirkadat fényeiben.

Már magasan ível a Tejút

A Sas-köd a nyári Tejút éke Forrás: Önök küldték / Pintér Máté

A nyári Tejút látványa a holdmentes éjjeleken az igazi, bár a nagyon tiszta levegővel megáldott (általában erős hidegfrontot követő) éjjeleken még a félhold fénye se mossa el teljesen a látványát. A hónap első felében azonban csak 5-6 nap áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy hajnal előtt még élvezhessük a Tejút látványát, 7-én már csak fél óra van a holdnyugta és a csillagászati sötétség közt. Aki a Tejutat, vagy a hozzá tartozó valamely látványos csillagködöt szeretné megörökíteni, annak június első napjain lesz erre esélye.