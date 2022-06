Dubaj új partvonalai

Két évtizeddel ezelőtt még semmi sem utalt arra a Perzsa-öböl sekély, parti vizeiben, hogy itt hamarosan szigetek bukkannak majd elő. Ma Dubaj partjainál láthatjuk a Föld legfeltűnőbb újonnan született földterületeit. Az Earth Observatory által bemutatott felvételt 2022. április 6-án, a Nemzetközi Űrállomásról készítette egy amerikai űrhajós.

Két pálma alakú sziget, a Dzsebel Ali és a Dzsumeira, amelyeket vihartól, hullámveréstől védő kerek védőgátak ölelnek körbe, valamint egy, a Föld kontinenseinek térképét kiadó, számos szigetből álló kép rajzolódik ki a parton. A szigetek megalkotását GPS-vezérelte módon végezték, a tengeraljzat kotrásával és az üledék, homok összehordásával. A friss területek megszilárdítását egy vibroflot nevű eszköz végezte, amelynek talaj mélyére hatoló rezgése segítségével összetömörítették a laza üledéket, az eszköz üregét pedig kővel feltöltötték.

Amikor Dubajban a tervezők megálmodták a szigeteket, még az 1990-es években, mertek nagyot álmodni. A Föld 300 kis szigetből épült fel luxusnyaralók és szállodák számára. A két meglévő pálma alakú sziget mellé egy harmadik, még nagyobb pálma is épült volna az eredeti tervek szerint, és szintén tervezték egy Univerzum nevű szigetrendszer megépítését is, ahol a Tejút és a Naprendszer egyes elemei készültek volna el kis szigetekként.

Az egyes kis szigetek, amelyeket a Föld térképéhez építettek. Forrás: Wikimedia Commons

Azonban a 2007-2008-as világválság erősen visszafogta ezeket az ambiciózus terveket. Az Univerzum ötletével felhagytak, a harmadik pálmáéval szintén, sőt, a két már elkészült pálma is jórészt építmények nélkül áll egyelőre. A kontinenseket összeadó szigetek közt egyiken már átadtak egy luxusszállót, ezt hamarosan hat másik követi majd.

Így változott a terület, lentről felfelé: 1973, 1990 és 2006 évében készült űrfelvétel szerint. Forrás: Earth Observatory

Miközben az építtetők az üzleti kérdésekkel vannak elfoglalva, a tudósok a műholdas felvételek segítségével igyekeznek minél jobban felmérni, miféle környezeti változásokat okoz ez a nagy léptékű partátalakítás. Nemrégiben egy tanulmány is napvilágot látott, amelyben a vízminőséget mérték fel az egyik pálma sziget környezetében, s arra jutottak, hogy jelentős változások következtek be 20 év alatt. A Landsat 7 és 8 műholdak felvételei, mérései alapján nőtt a vízben lebegő szemcsék mennyisége, és a klorofill (vagyis az algák) mennyisége is amellett, hogy 7,5 Celsius-fokkal nőtt a vízhőmérséklet. 2020-ban, amikor a járvány miatt csökkent a turizmus, a vízminőség mutatott egy kis javulást.