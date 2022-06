Az erdők, mezők, szántók a klímaváltozás ellen

A globális klímaváltozást okozó üvegházgáz-kibocsátások közel egynegyede élelmünk termeléséhez és a természetes ökoszisztémák használatához – sok esetben helytelen kezeléséhez, pusztításához – kötődik. Ha azonban okosabban és jobban bánnánk az erdőségekkel, a talajjal és a többi ökoszisztémával, akkor azok óriási segítséget tudnának nyújtani a klímaváltozás mérséklésében – hangsúlyozza az IPCC-jelentést ismertetve Lehoczky Annamária éghajlatkutató a Másfélfok – Éghajlatváltozás közérthetően oldalon megjelent cikkében, melyet az MTI tett közzé.

A jelentés szerint a klímaváltozást mérséklő intézkedések közel fele tonnánként 20 dollárnál is kevesebbe kerülne. A szakértő összehasonlításképp hozzáteszi, hogy a különböző, még nagyrészt gyerekcipőben járó high-tech szénkivonó megoldások (például szén-dioxid közvetlen megkötése a légkörből gépek segítségével) ennél sokszorosan drágábbak lennének az átlagosan 100-300 USD/tonna feletti költségükkel.

A cikk szerint a legtöbb gazdaságos megoldás már most készen elérhető. A pénz is a rendszerben van már, csak rosszul költjük el.

„A világ jelenleg évente 0,7 milliárd dollárt költ a földhasználathoz kapcsolódó mérséklési intézkedésekre – ez jóval kevesebb, mint az évi 400 milliárd dollár, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a szektorban elérhető mérséklési potenciált kihasználjuk. Ugyanakkor ez a becsült finanszírozási igény nem haladja meg a jelenlegi mezőgazdasági és erdészeti támogatások összegét, tehát annak előteremtése nem lehetetlen” – olvasható a cikkben.

A jelentés arra is kitért, hogy az erdőirtásokhoz hozzájárulnak a magasabb mezőgazdasági árak, a mezőgazdasági és városi területek, valamint az utak közelsége.

A „fenntartható, egészséges étrend” (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint) elősegíti az egyének egészségének és jólétének minden dimenzióját, alacsony környezeti terheléssel jár, hozzáférhető, megfizethető, biztonságos. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk és ezeket hogyan állítják elő!