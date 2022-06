Égi jelenségek 2022. június második felében

Hajnalonta felsorakoznak a bolygók

Bár a sajtóban ismét túlzó jelzőkkel illetik a sorozatot, aki nem járatos az égi eseményekben, az csak csalódni fog a nem megfelelő tájékoztatás miatt. Tény, hogy gyakorlatilag az összes bolygó egyszerre lesz jelen a hajnali égen a hónap második felében. Szintén tény, hogy a hajnali világosság, illetve egyes bolygók eleve halvány fénye miatt ennek a fele se látszik majd. Aki mégis megnézi, annak korán kell kelnie, de még ekkor se sokat lát a bolygókból, mivel már a polgári szürkület idejére esik, amikor mind a horizont felett lesz, ekkor pedig csak a legfényesebbeket – mint a Vénusz vagy a Jupiter – láthatjuk csupán. Mindezekhez ki kell mennünk egy olyan hegytetőre, ahonnan tökéletes a rálátásunk a keleti horizontra, no és azt se feledjük, hogy se pára, se por, se felhő nem lehet az égen.

A planetáriumprogramok rendre sötétebbnek mutatják az eget a valósnál, hogy az ember könnyebben megtalálja, amit keres. Azonban az égen távolról sem lesznek ennyire feltűnőek a bolygók. Forrás: Stellarium

Lehet persze kompromisszumot kötni: a legkésőbb felkelő Merkúrt nem figyeljük meg, és akkor már 3 után kicsivel, kevésbé világos (de már réges-rég nem sötét) égen a több, szabad szemmel megfigyelhető bolygót (Vénusz, Jupiter, Mars, Szaturnusz) megnézzük. Ha van egy kis távcsövünk, binokulárunk, akkor megkereshetjük a Neptunuszt és az Uránuszt is.

A planetáriumszoftverek és applikációk is kiemelik a bolygókat, ám ez nem azt jelenti, hogy az égen is ennyire kitűnnek a csillagok közül, de jól láthatjuk még az említett négyet a hajnali világosodás idején, a navigációs szürkület elején.

Természetesen nem szeretnék senkit lebeszélni arról, hogy ránézzen a hajnali égre, ám azt se szeretném, ha a túlzott várakozások miatt csalódnának! Ha valaki hazánknál jóval délebbre eső területen él vagy nyaral, annak érdemesebb lesz felkelni, Cipruson például jóval látványosabb lehet a bolygósorakozó, de Ománból még nagyobb élményt nyújthat.

Itt az éjszakai világító felhők (NLC) szezonja!

Éjszakai világító felhők Budapest felett, együttállással Forrás: Önök küldték / Soponyai György

Akinek volt már szerencséje e jelenséghez, nem vonja kétségbe: érdemes lehet miatta sokáig fennmaradni vagy nagyon korán felkelni. Az északi égrész általában alsó néhány foknyi területén megjelenő ezüstfehéren, kékesfehéren, néha aranysárgán látható felhők 80-85 km magasságban lévő extrém kevés vízjég miatt válnak láthatóvá. E légköri régióban, ami a mezoszféra alsó határa, a nyár közepi hetekben uralkodik a leghidegebb, s ennek köszönhetően ki tud fagyni a kevéske víz.

A felszínről e felhő akkor válik láthatóvá, ha a Nap a horizont alatt 6-16 fokkal jár, ekkor itt lenn a felszínen már elkezd sötétedni, és a navigációs szürkület teljes, valamint a csillagászati szürkület közel teljes szakaszát lefedi az időszak. Számos csillag látszik még/már az égen, ám az égi háttér viszonylag sötét, így a nagy magasságban lévő felhő valóban világítani látszik.

A 2020-as nyár NEOWISE-üstököslázában sokan töltötték a szabadban a hajnalokat, egy ilyen alkalommal igen nagy fényességű, emlékezetes világító felhő kerekedett.

Hold-Szaturnusz együttállás 19-én hajnalban

A két égitest kb. 6 fok távolságban lesz egymástól, és már éjjel 1 óra felé meg lehet figyelni őket (negyed 1 – fél 1 közt kel a Hold, országrésztől függően), így akár egy sokáig tartó ébren maradás is megoldás lehet, nem feltétlenül kell korán kelni. A Hold 72 százalékos megvilágítású, így jelentős fényt ad, ami szóródik is, ha párás vagy poros a levegő.

Itt a nyári napforduló 21-én

Az év legrövidebb éjszakája, és leghosszabb nappala vár, a napforduló időpontja 11:14-kor lesz, ekkor lépünk át a csillagászati nyárba. E dátumot követően lassanként elkezdenek ismét hosszabbodni az éjszakák, de ennek észrevehető hatása még hetekig nem érzékelhető.

Hold-Jupiter-Mars együttállás 22-én hajnalban

22-én hajnal előtt láthatjuk a hármast Forrás: Stellarium

A hármast érdemes megnézni, hisz a 40 százalékos Hold igen közel lesz a Jupiterhez. Jobb szélen a Jupiter, kissé lejjebb, 5,5 fokra balra a Hold, majd tőle ismét balra, és egy magasságban vele a Mars, 7,5 fok távolságban. A hármast hajnali 2 után keressük a kelet-délkeleti égen,

Hold-Mars együttállás 23-án

A Hold már csak 30 százalék napfényt kap, és 3 fokra lesz a Mars bal felén, kissé alatta. A megfigyelést hajnali negyed 3 utánra tervezhetjük. Ez az időpont már a navigációs szürkületre esik, bár a Mars elég fényes, a látványa a világosodó horizonton már nem lesz olyan kontrasztos.

Vénusz-Hold-Fiastyúk együttállás 26-án

Az együttállások legszebbikére 26-án kerül sor. Forrás: Stellarium

Az együttállás megfigyeléséhez optimális időpont keleti határainknál 3 óra után 5-10 perccel, Budapesten 3:15-20 körül, nyugaton pedig 03:30 körül lesz. Ekkor már a navigációs szürkületbe léptünk, ám még nincs ordítóan világos, így tiszta horizont esetén még a Fiastyúk csillagait is látjuk pislákolni, alatta 4 fokkal pedig a 8 százalékos holdsarlót, az alatt jó 2 fokkal pedig a Vénuszt. Ha kimondottan a Fiastyúkra vadászna valaki, annak ennél korábban érdemes kimenni, a halmaz kb. 50 perccel korábban már látható lesz, ahogy kibukkan az északkeleti látóhatár alól. A pirkadat fényei miatt mindenképp érdemes egy binokulárt is vinni magunkkal. Ehhez kissé hasonló együttállás volt 2017-ben, amikor igen nagy kiterjedésű éjszakai világító felhő is csatlakozott a hajnali égitestekhez.

Hold-Merkúr együttállás 27-én

A Hold-Merkúr kettősét már nagyon világosban kell megtalálnunk a hajnali ég alján. Forrás: Stellarium

Az összes hajnali együttállásból ezt lesz a legnehezebb megfigyelni, mivel már nagyon világos égen zajlik. Csak teljesen tiszta időben, és az északkeleti horizontra kiváló rálátással rendelkező helyről érdemes megpróbálkozni vele. A sarló 3,6 százalékos lesz, vagyis már igen sovány, de még jól látható. A Hold 20 perccel a Merkúr előtt kel, a holdkeltéhez igazítsuk a megfigyelési időt: keleten 03:00, Budapesten 03:11, nyugaton 03:22 lesz ez az időpont. A sarló alatt 3 fokkal látszik majd a Merkúr, de természetesen látható lesz még a Vénusz is (a Holdtól 9 fokra jobbra).

A legjobb alkalom a nyári Tejúthoz

A horizonton a Balaton környékének fényszennyezése zavarja a Tejút fényét. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A hónap utolsó 10 napján érdemes megnézni galaxisunk szalagját. 18-án még csak éjfélig holdmentes az ég, 20-án már majdnem éjjel egyig, 24-én pedig már hajnal 2-ig, vagyis ekkor már a csillagászati sötétség teljes idejét ki tudjuk használni, ha az időjárás lehetővé teszi. Természetesen ehhez városi fényektől minél távolabbra kell menjünk (és a Balatont is kerüljük, a part fényszennyezése évről-évre egyre erősebb) Tiszta időben még akár fél 3 felé is derenghet a Tejút, de ne halogassuk hajnalig a megfigyelést!

Alkonyi holdsarló 30-án

Alkonyi holdsarló Forrás: Önök küldték / Balázs Gábor

A hónap utolsó alkonyán 2,6 százalékos sarlót figyelhetünk meg, ami igen szép vékony, és a földfényt is láthatjuk majd a nem megvilágított részen. A sarló megpillantásához ideális időpont keleti határainknál 21:15 (holdnyugta 22:03), Budapesten 21:24 (holdnyugta 22:14), nyugati határainknál 23:33 (holdnyugta 22:23). Érdemes olyan megfigyelőhelyen keresni, ahol jó a rálátás a nyugati horizontra, ha tiszta az ég, a holdnyugta előtti időben lesz a legszebb a sarlónk, a kissé már sötétebb égi háttéren.