Új védett tengeri terület születhet az USA partjainál

A Hudson-kanyon az USA keleti partvidékének legnagyobb víz alatti kanyonja, ahol több száz halfaj, s 17 tengeri emlős faj is él. A mintegy 600 kilométer hosszan elnyúló kanyon 12 kilométeres szélességet ér el és 3-4 kilométeres mélységbe vezet le a kontinentális lejtő oldalába vájtan. Méreteiben veteksik a híres Grand Canyonnal. Tagolt felépítése, sokféle üledéke, a tápanyagban bővelkedő feláramlás mind kedveznek a változatos tengeri élővilágnak.

A Hudson-kanyon mélységi profilja. A vörös színnel jelölt 300 méter körüli mélységű, a liláskék már 5000. Forrás: NOAA

A Hudson-kanyont tekinthetjük a mai Hudson-folyó „kövületének” is, mivel az utolsó jégkorszakban, amikor a tengerszint a mainál 120 méterrel kisebb volt, a folyó még a kontinentális self széléig ért, itt volt a torkolata, a maitól 160 kilométerre. A kanyont a folyó által idáig szállított hordalék vájta ki, s tenger alatti lejtőcsuszamlások segítették a létrejöttét.

A Biden-kormány egy még 2016-ban elindított kezdeményezés hatására hamarosan védett tengeri területté nyilvánítja a kanyon környezetét, s ezzel megakadályozza például a bányászati hasznosítását. Emellett minden egyéb, a kanyon élővilágát és épségét esetlegesen befolyásoló környező beruházást is fokozott óvatossággal tervezhetnek majd (például egy tengeri szélerőműfarmot szeretnének építeni a közelben). A védelem mellett számos civil szervezet és tudományos intézmény is kiáll, köztük a NOAA (Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal) is.

A következő hónapokban bárki részt vehet a védett területtel kapcsolatos nyilvános meghallgatásokon s elmondhatja véleményét, majd mintegy 2 évet vesz igénybe a védetté nyilvánítás teljes hivatalos eljárása.