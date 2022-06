Hőség Las Vegasban

2022. június 10-én 17:23-kor készült az a felvétel, amelyen az ECOSTRESS űreszköz Las Vegas és környéke felszíni hőmérsékleteit mérte meg, számolt be a NASA JPL.

A legforróbbak a város jól felismerhető rácsszerkezetű utcáin, illetve a Mead-tó környékén volt. Ezeken a helyeken 50 Celsius-foknál is forróbb volt a felszín. A város külső területein az épületek külső falain az utca felszínénél akár 8 Celsius-fokkal is hűvösebbet jelzett a műszer, sőt, a növényzettel borított területeken, mint pl. a golfpályák, 13 Celsius-fokkal volt kevésbé gyilkos a hőség. Az aszfalttal borított utak forrósodnak fel a legjobban, a napsugárzás 95 százalékát nyelik el, majd sugározzák vissza éjjelente. Az építményekhez használt egyéb anyagok is jobban felmelegednek a természetes talajnál, ezért tud az épített környezet hőszigetté válni.

A Mead-tó és a környezetét jelentő vulkáni sziklák, amelyek egyes helyeken sötét színűek. Forrás: Wikimedia Commons

Míg a város esetében érthető az extra meleg: régóta jól ismert, hogy a településeken mindig magasabb a hőmérséklet, mint a külterületeken, addig a Mead-tó környezete más kérdés. A Mead-tó a Colorado-folyót elrekesztő Hoover-gát megépítése után létrejött mesterséges vízfelület, amelyet csupasz sziklák vesznek körül, ezek egy része sötétebb árnyalatú – a sötét sziklák pedig nyelik a hőt és jobban felforrósodnak a világosabb árnyalatúaknál.

Az ECOSTRESS a Nemzetközi Űrállomás külsején felszerelt műszer, amelynek elsődleges célja a növényzetet érintő hőstressz és vízhiány felismerése, e tulajdonságok révén a klímaváltozás és a növényzet kapcsolatának jobb megértése. Az eszköz azonban 70×38 méteres felbontásának köszönhetően más, a hőmérséklettel kapcsolatos események detektálására is kiválóan alkalmas. Nem is oly rég az Indiát sújtó hőhullámba nyújtott betekintést ez az űreszköz, amely egyébként észleli a tűzvészeket, azok füstjét, és számos más, hőmérsékleti változással járó jelenséget.