1549 zsák szeméttel kevesebb a Tisza-tavon

A 2022 június második felében zajló környezetvédelmi programon ezúttal a tó Tiszafüred és Tiszanána-Dinnyéshát közötti szakaszán több mint 1500 zsák szemetet gyűjtöttek össze a petkalózok.

A főként Ukrajnából és Romániából érkező hulladékot az árterekben igen gyorsan benövi a növényzet, a sűrű vízparti erdőben nincs könnyű dolguk a petkalózoknak. A kalandvágy, a tenni akarás és a környezetvédő lelkület mégis rekordszámú csapatot állított a Tisza-tavi rajtvonalhoz, hogy különleges élővilágú vízi és szárazföldi területeket tisztítsanak meg a hulladéktól. Idén négy baráti, kilenc vállalati és egy nemzetközi résztvevőkből álló csapat küzdött meg egymással, a szúnyogokkal, a hangyákkal és persze a PET-palackokkal, hiszen az összegyűjtött hulladék fele a vízen pille könnyedséggel úszó műanyag palack.



„A 14 pethajós csapat mindegyike szinte erőn felül gyűjtötte a hulladékot, hogy a három nap alatt új rekordot döntsünk. 1549 zsák, becsléseink szerint közel 7 tonna hulladék lett a végeredmény” – számolt be Tamás Zsolt versenyigazgató, a PET Kupát működtető Természetfilm.hu Egyesület alelnöke.

„A szelektálási munkában a csapatok idén is jelentős részt vállaltak, a hulladék nagyobb részét már a parton, vagy saját pethajójuk fedélzetén átválogatták” – tette hozzá elismerően a szakember.

A zsákolt hulladékért PETákok jártak, az úgynevezett szuperzsákokért (színre válogatott, összezsugorított, kupak nélküli PET-palackok) négyszer annyi pontot osztottak ki a PETbankárok, mint a válogatás nélküli zsákokért. Ennek köszönhetően a hulladék csaknem felét szuperzsákként adták le a résztvevők. A szemét között naponta találtak hűtő darabokat, TV készüléket, autó karosszériát, különböző szigetelőanyagokat és veszélyes hulladékot (festéket, olajos hordókat).

A PET Kupa civil szervezetként mára a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát, a közszolgáltatóknak, begyűjtő- és hasznosító cégeknek, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak köszönhetően. A tisza-tavi versenyen gyűjtött hulladék újrahasznosítható része, közel 70%-a a hazai vállalkozások munkájának köszönhetően kerül vissza az anyagok körforgásába.

Forrás: PET Kupa

A versenyt kimagasló eredménnyel, – több mint 200 zsák hulladék összegyűjtésével – a TiszaiJAK családi csapat nyerte, akik között néhány veterán felnőtt petkalóz és jó pár szorgalmas pici gyerekkéz is szedte a szemetet. Második helyen, egy tapasztalt kapitány vezetésével, ám teljesen új legénységgel, az ERSTE Green végzett. A dobogó harmadik helyén tavalyi eredményét ismételte meg a Decathlon csapata. A DHL Clean Up Hungary a legkisebb, mégis legszorgalmasabb legénységgel vihette el a Tisza-tó Hősének járó elismerést, hiszen ők gyűjtötték a legtöbb egy főre jutó hulladékot.

Az idén 10 éves születésnapját ünneplő PET kupa szervezői tiszai uszadékfából készített díjakkal tették emlékezetessé a csapatok munkáját, a dobogós helyezettek pedig a Zöldbolt által felajánlott, kizárólag hasznos háztartási kellékekből álló ajándékcsomagokat is átvehették.