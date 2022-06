Nem működnek a milánói szökőkutak

Csak azokban a medencékben marad víz, amelyekben növények vagy állatok is élnek, és tovább működnek az utcai ivókutak is. A polgármester nem közölte, hogy pontosan mikor zárják el a csapokat a nem létfontosságú díszkutaknál – olvasható az MTI hírei között.

Felhagynak a városi parkok, zöldterületek locsolásával is, csak a frissen ültetett facsemetéket öntözik. Sala felszólította a milánóiakat is, hogy a lehető legkevesebb ivóvizet használják el a háztartásban és a növények öntözésére.

A légkondicionálók használatát nem tiltották be, de a polgármester kérte, hogy a lakásokat és az irodákat ne hűtsék le 26 fokosnál hűvösebbre, nehogy fennakadások legyenek az áramszolgáltatásban.

Számos más olasz városban léptettek életbe hasonló vízfogyasztási korlátozásokat a súlyos aszály miatt. A leghosszabb olasz folyó, a Pó szintje 70 éve nem volt olyan alacsony, mint ezen a nyáron.