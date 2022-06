Felhővadászat a Marson

A NASA JPL felhívása alapján a marsi felhővadászat nevű projektben bárki részt vehet, aki kedvet érez magában, s csatlakozik a Zooniverse platformon a felhővadászokhoz. A szakemberek arra kíváncsiak, milyen körülmények határozzák meg a marsi felhőképződést, és ehhez van szükségük a civil kutatók segítségére.

A marsi légkör 50-80 kilométeres magassági szintje a kutatások tárgya. Bár a marsi felhők vízjégből állnak (hasonlóan a földiekhez), időnként elég hideg alakul ki ahhoz, hogy szárazjég (szén-dioxid-jég) felhők is létrejöjjenek. Az azonban kérdés, mi indítja be a felhőképződést, különösen a vízjégét és milyen évszakokban; ez elárulhatja, miként jut a marsi légkörbe és milyen magas rétegeibe a víz.

A civil kutatók feladata az, hogy a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) keringő szonda 16 év alatt gyűjtött infravörös tartományú adataiban a felhők jelenlétét jelző íveket keressék meg. Az ívek beazonosítását követően aztán a szakemberek majd felismerik az évszakos trendeket, azt, hogy a légkörben merre alakulnak ki ezek, miként változnak a hőmérsékleti viszonyok a felhőkkel együtt, és még számos más információt is kinyernek.

A képen látható minta hasonló ahhoz, amilyeneket a vállalkozó kedvűek átnézhetnek a projektben. A kép közepén látható ív alakú objektumokat kell kikeresni a műhold felvételei közt. Forrás: NASA

„Összegyűlt 16 évi igen értékes adatunk, amelyekből kideríthető a hőmérsékleti és felhőzeti változás az évszakok és az évek tükrében, ám ez túl sok adat a kis kutatócsoportunk számára” – mondta Armin Kleinboehl, az MRO klímavizsgáló műszeréért felelős csoport helyettes vezetője.

A tudósok próbálkoznak azzal is, hogy az íveket felismerő algoritmust fejlesszenek ki, ám ez a feladat sokkal egyszerűbb az emberek számára. Kleinboehl hozzátette, a most elvégzett azonosítási feladat eredményeit később az algoritmusok betanításához is felhasználhatják, vagyis többrétű a haszon, amelyet a civil kutatók segítsége jelent.

A projekt kapcsán időnként a szakemberek is megszólalnak majd, s ismertetik, mire használják fel a civil kutatók által gyűjtött információkat, adatokat.

A Marsnak egykor jóval sűrűbb lehetett a légköre, mint most (jelenleg csak a földi légkör 1 százaléka), s a felszínen folyók, tavak vize csillant. A légkör elillanása azzal is járt, hogy a felszínen volt víz is eltűnt, az alacsony nyomás miatt ma is ez történne, ha volna felszíni víz. Több különböző elmélet is van arra, hogy mi történt, miért alakult át gyökeresen a Mars. Ez azt jelenti, hogy aki részt vesz a civil kutatói munkában, az hozzájárulhat a marsi víz és légkör eltűnésének megoldásához.