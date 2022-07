Vízkorlátozás és vízhiány Pest megyében

A társaság a honlapján azt írta, hogy minden eszközüket maximális kapacitással működtetik a folyamatos ivóvízellátás érdekében. Ennek ellenére nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható Üröm, Pilisborosjenő, Solymár, Pilisszentiván, Budakalász, Pomáz, Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár és Csobánka településen.

A DMRV emiatt azt kéri a fogyasztóktól, hogy törekedjenek az ivóvíz „észszerű felhasználására”, korlátozzák a más irányú felhasználást, például medencetöltést, annak érdekében, hogy minden felhasználó ivóvízhez juthasson. „Mellőzzék a locsolást, a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket kapcsolják ki!” – olvasható a honlapjukon.

Solymáron és Pomázon június 29-től visszavonásig elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el. Pilisborosjenőn – a község honlapján olvasható közlemény szerint – az önkormányzat nem locsolja a köztereket és az utakat sem hűsíti. Emellett a lakosságot takarékos vízfogyasztásra kérték. Pilisvörösváron is a vízhasználat csökkentését kéri az önkormányzat a lakóktól a város honlapján.

Solymáron lajtos kocsit működtet a DMRV és nyolc köbméteres autókkal töltik a település magasabb részeit ellátó víztározót valamint a tárolók közötti vízkormányzással is igyekeznek a szakemberek megoldani a település legmagasabb részén élők vízellátását – közölte Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és hangsúlyozta: most azon dolgoznak, hogy legalább időszakos jelleggel mindenhol legyen víz a településen.

A képviselő beszámolt arról, hogy a június 30-án szolgálatba állított, a tározót töltő két vízhordó autó folyamatos munkájával másnap reggelig annyit értek el, hogy a vízhiányos területek egyes részein korlátozott ideig újra volt víz, de továbbra is vannak olyan területek, ahova egy csepp sem jutott. Ezért újabb két autó érkezik Székesfehérvárról.

A képviselő elmondta, csak Solymáron a problémát nem tudják orvosolni, ezért a településsel egy vízhálózaton lévő 10 településen – Ürömön, Pilisborosjenőn, Pilisvörösváron, Pilisszentkereszten, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén, Pilisszántón, Pilisszentivánon és Csobánkán – is vízkorlátozásra van szükség.

Ezért – folytatta – összehívta az érintett települések polgármestereit, azt kérve tőlük: mindent tegyenek meg azért, hogy az ő településükön is korlátozzák a vízhasználatot a lakosok. Arra kérte a lakókat, hogy ne használjanak vizet öntözésre, autómosásra, medencefeltöltésre vagy bármilyen, nagy vízigényű tevékenységre.

A szakemberek szerint, ha az érintett településeken bevezetik a vízkorlátozást és a lakosok ennek megfelelően cselekszenek, rövid idő alatt helyreállhat a vízellátás Solymáron, ahol a vízhiányos településrészeken jelenleg is 11 lajtos kocsi, illetve motoros vizes autó dolgozik: hét helyen kilenc autó áll fixen, kettő pedig mozog és az utántöltést végzi. A képviselő ígéretet kapott, hogy segítségül a honvédség szombattól 8-10 ezer liternyi zacskós vizet oszt ki.

Arra a kérdésre, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért, Menczer Tamás azt felelte, a probléma gyökere a robbanásszerű lakosságszám-növekedés a Buda környéki régióban.