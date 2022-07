Mauritánia középső-északi régiójában található az a különleges alakot öltött kőzetképződmény, amelyet teljességében csak a levegőből vagy a világűrből lehet megfigyelni. A koncentrikus körökből álló mintázatot a Szahara szeme néven is emlegetik, s az 1930-40-es években még úgy hitték, meteoritkráter lehet. A „richat” szó tollat jelent a helyi dialektusban.

A felszínről nézve egészen jellegtelen a táj. Forrás: Wikimedia Commons

A kőzetek rétegződésének köszönhető az, hogy a szerkezet ma ilyen céltáblára hasonlító mintát öltött. Egykor egy, a mélyből kiemelkedő, tömbként felboltozódó kőzettest, egy ún. dóm volt a Richat őse, amelyet aztán az évmilliók sokasága eróziós munkával mai formájává változtatott. A koncentrikus gyűrűk egy részén jól látható töréseket is fel lehet ismerni (a képződmény bal alsó részénél).

Ez a kép is a Nemzetközi Űrállomásról készült, teleobjektívvel. Forrás: Earth Observatory

A kőzetek egyes része üledékes, ezek 95-100 millió évesek, de magmás eredetű is található a helyszínen, amelyek részint forró vizes oldatok hatására átalakuláson is átestek, sőt, kimberlit is benyomult a szerkezetbe. Ez az összetettség különösen érdekessé teszi a kb. 100 millió évesnek tartott képződményt. A Szahara egyhangúságát megtörő képződmény az űrhajósok egyik kedvelt fotótémája és tájékozódási pontja is egyúttal. A jelen felvételt, amelyet az Earth Observatory tett közzé, 2020. július 10-én készítette Chris Cassidy, a Nemzetközi Űrállomáson dolgozó egyik amerikai asztronauta.

Egy hasonló, erózióban legyalult dóm maradványa az USA Utah államában. Forrás: Wikimedia Commons

Nem a Richat-képződmény az egyetlen hasonló dóm maradvány a Földön, de kétségkívül messze a leglátványosabb, s a környező szaharai helyszínnek köszönhetően.