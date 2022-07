Fokozott tűzveszély a Budapest környéki erdőkben is

A rendkívüli szárazság és a nagy meleg együtt jelentősen fokozza az erdőtüzek kockázatát. A Parkerdő felhívja a figyelmet, hogy az ország egész területén – így a Budai-hegységben, a Pilisben, a Visegrádi-hegységben, a Gödöllői-dombságban is – tűzgyújtási tilalom van érvényben, a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A rendkívüli helyzetben a Parkerdő tűzőrséget is szervezett, munkatársai fokozott figyelemmel járőröznek a területen, de az erdőlátogatók segítségére is szükség van: a rendkívüli helyzetben mindenki váljon tűzőrré.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint 2022 első felében több mint tizenegyezer (!) alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz. Ezek jelentős része erdőtűz volt, amelyeket a terepviszonyok, a rossz megközelíthetőség, a vezetékes víz és a tűzcsapok hiánya miatt komoly kihívás oltani.

A Pilisi Parkerdő által kezelt budapesti erdőterületeken július közepén csak az elmúlt három napban három helyen kapott lángra az erdő. Július 16-án a Szépjuhászné közelében megközelítőleg ezer négyzetméteren, 18-án az újpesti Farkaserdőben ugyanekkora területen, a Gyömrői út környékén viszont közel húsz hektáron tombolt erdőtűz.

A városi erdők klímavédelmi, vízvédelmi, rekreációs szempontból pozitív hatással vannak Budapestre, ugyanakkor egy esetleges erdőtűz komoly kockázatokkal járhat, nemcsak az erdei ökoszisztémára, hanem a környező lakott területekre is veszélyt jelentve.

A rendkívüli szárazság körülményei között a legapróbb szikra vagy akár cigarettaparázs is tűzfészek lehet. Éppen ezért a Parkerdő tűzőrséget szervezett – munkatársai fokozott figyelemmel járőröznek a területen.

A Parkerdő arra biztatja az erdőbe látogatókat, hogy ebben az időszakban mindenki váljon tűzőrré. A kirándulók fokozott figyelemmel járják az erdőt, és a tűz legapróbb jelére értesítsék a tűzoltóságot, lehetőleg a helyszín pontos megjelölésével.