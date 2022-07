Erdőtüzek, hőségrekordok, aszály

Július elején a Yosemite Nemzeti Park egy részét kellett lezárni, ráadásul a lángok az erdőnek azon a részén csaptak fel, ahol a híres óriás mamutfenyők állnak, a park déli részén. A erdő eleinte nyolc hektáron égett, bár a tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén, 60-70 hektáron pusztított a tűz.

Szintén a hónap első felében tomboltak erdő- és bozóttüzek a portugáliai Alvaiazere közelében, ahol 1500 hektárnyi növényzet elpusztult, és több lakóház égett le.

Tűzoltók próbálják megfékezni az erdőtűz lángjait a portugáliai Alvaiazere közelében 2022. július 10-én. Forrás: MTI/EPA/LUSA/Paulo Cunha

Miközben sorra dőlnek meg a helyi hőségrekordok Franciaországban, a tűzoltók egy hete küzdenek a délnyugati Gironde megyében két erdőtűzzel, amely a prefektúra közlése szerint eddig csaknem 20 ezer hektárnyi fenyőerdőt pusztított el.

A parttól néhány kilométerrel odébb ég Európa legnagyobb homokdűnéje, La Teste-de-Buch településnél. Forrás: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

A Bordeaux-tól negyven kilométerre délre fekvő Landiras településnél csaknem 13 ezer, míg La Teste-de-Buch településnél, Európa legnagyobb homokdűnéinek közelében, az Atlanti-óceán partján több mint 6 ezer hektár zöld terület vált egy hét alatt a tűz martalékává.

A környékről 34 ezer embert – lakosokat és nyaralókat – telepítettek ki az elmúlt napokban a két tűz miatt, amelynek nincsenek áldozatai.

Az Arcachon-medence 850 állatnak otthon biztosító állatparkjából – ahol a prefektúra tájékoztatása szerint a forróság és a stressz miatt tucatnyi állat elpusztult – 363 állatot átszállítottak a bordeaux-i állatkertbe. A nagyobb állatokat nem mozdították el lakóhelyükről, de őket nem veszélyezteti közvetlenül a tűz.

A tűzoltók munkáját „a kritikus meteorológiai körülmények, a forróság és a szélsőséges szárazság nehezíti” – mondta kedden Eric Brocardi, a franciaországi tűzoltók országos szövetségének szóvivője a France Inter közrádióban. „Korábban a tűzoltási stratégiánkat semmi nem kérdőjelezte meg, még a magas hőmérséklet vagy a szárazság sem, most viszont nehézségekkel küzdünk” – tette hozzá.

Július 19-re a füstöt a szél a 250 ezer lakosú Bordeaux felé fújta, bár a város nincs veszélyben, de a lakosokat meglepte a mindent elborító, füstszagú szürke köd, s a barna égbolt.

Mindeközben a melegrekordok az Atlanti-óceán partján fekvő 64 településen is megdőltek. Július 18-án Nantes városában 42 Celsius-fokot, Biscarosse-ban 42,6 fokot mértek.

Franciaország jelenleg érvényes hőségrekordját három éve jegyezték fel 46 Celsius-fokkal; ezt a déli Vérarques-ban mérték 2019. június 28-án.

Szlovénia, az Olaszországgal közös határán az eddigi legnagyobb tűzzel küzd, több mint kétezer hektáros területen ég az erdő. Mintegy ezer tűzoltó, valamint több száz rendőr és katona, illetve helikopterek is oltják a tüzet a határon, ahol ötödik napja tombolnak a lángok. A szlovén sajtó szerint soha korábban még nem volt ilyen pusztító tűz az országban. A hivatalos szervek tájékoztatása szerint munkájukat az is nehezíti, hogy a tűz sújtotta területen több, a korábbi háborúkból fennmaradt, fel nem robbant gránát és akna található, és ezek most a hő hatására felrobbannak.

Szlvonéniai erdőtűz 2022. július 17-én. Forrás: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

A katasztrófák hazánkat sem kímélik, 2022. július 18-án Budapesten, a 18. kerületben, a Gyömrői út közelében fekvő erdőben égett a száraz aljnövényzet.

Tűzoltók dolgoznak a száraz aljnövényzetben keletkezett tűz oltásán Budapesten, a Gyömrői út közelében fekvő erdőben, 2022. július 18-án. Forrás: MTI/Mihádák Zoltán

Kiskunhalas külterületén július 21-én lobbant lángra egy fenyves és vegyes erdő. A lángok a fák koronájába is belekaptak. Több mint száz tűzoltó oltja vízsugarakkal, homokkal és kéziszerszámokkal a lángokat. A munkálatokat erőgépek is segítik.

Magyarországon jelenleg július 23-án éjfélig van életben a harmadfokú hőségriasztás – tette közzé az MTI. Az előrejelzés szerint hazánkban sok helyen 35 Celsius-fok feletti, helyenként akár 40 Celsius-fok közeli csúcsértékeket is mérhetnek és sok helyen még hajnalban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos akkor rendeli el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 Celsius-fokot.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közös közleményében arra kérte az embereket, hogy a nagy melegben fokozottan ügyeljenek a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint húzódjanak árnyékba. A szabadtéren dolgozók, a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszan tartó sportolás hőgutát okozhat, s megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Nagyon fontos: sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban! Ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete!