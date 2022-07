Súlyos aszályhelyzet hazánkban

Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szóvivője elmondta, az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) előrejelzései szerint a következő napokban már nemcsak az ország keleti területein, hanem nyugatabbra is fokozódhat a vízhiány.

A városi vízmérce Szolnoknál, ahol a csapadékhiány miatt a Tisza alacsony vízállása -280 centiméterrel új negatív rekordot ért el 2022. július 7-én. Forrás: MTI/Mészáros János

Az önkormányzat szakemberei ellenőrzik az újonnan létrejött homokszigetet Cibakháza határában, 2022. július 14-én. A településtől hat kilométerre egy homoksziget keletkezett az alacsony vízállás miatt. Forrás: MTI/Mészáros János

A vízhiány miatt több helyen másod-, harmadfokú készültség van érvényben. Ezeken a területeken a nap 24 órájában ellenőrzik a vízfolyásokat, a csatornák állapotát, összehangolják az öntözési igényeket, továbbá a szivattyúk telepítése és karbantartása is folyamatosan zajlik.

Siklós Gabriella azt is elmondta, hogy a nagyobb tavak minőségét és szintjét is folyamatosan ellenőrzik. A vízminőség mindenhol megfelelő.

A Balatonon alacsony a vízállás, de mindenkit megnyugtatva kiemelte: az elmúlt 100 évet tekintve – 1921 és 2021 között – hatvan alkalommal alacsonyabb volt a vízszint a jelenleginél.

A Velencei-tavon viszont komoly beavatkozásokra van szükség, jelenleg 4 centiméterre vannak a valaha mért legalacsonyabb vízállási szinttől. Itt minden hajnalban levegőztetik a tavat a szakemberek és folyamatosan próbálják az oxigént dúsítani a vízben az élővilág érdekében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint Magyarországon átlagosan háromévente fordul elő szárazabb, vagy csapadékosabb év. Rendszertelenül előfordulnak továbbá tartósan száraz, illetve csapadékos évek sorozatban is.

Sárguló, a szárazság miatt alig fejlődött kukorica a Hajdú-Bihar megyei Hajdúszovát térségében 2022. július 18-án. Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

Teljesen kiszáradt természetes vízgyűjtő Orosháza közelében 2022. július 7-én. Az itt élők elmondása szerint legalább 50 éve nem volt ilyen. Forrás: MTI/Rosta Tibor

Az elmúlt évszázadban is gyakran előfordultak, akár éveken keresztül is tartó, száraz periódusok.

A meteorológiai szolgálat felhívta a figyelmet, hogy bár az időnként fellépő szárazság, aszály hozzátartozik Magyarország éghajlatához, azt azonban kiemelték: az elmúlt évtizedekben jelentősen melegebbé váltak a nyarak, a több és intenzívebb hőhullám pedig gyakoribb aszályokat okozhat.