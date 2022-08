Tudatosan csúcsminőséget

A részletek minősége adja az egész tökéletességét – tartja a mondás, és ha valahol, hát a lakásépítések terén ez napról napra nagyobb jelentőséget nyer. A vevőknél az kerül a fókuszba, hogy olyan ingatlanba fektessenek, amelynek fenntartási költségei megfizethetőek, a prémium színvonalú beépített anyagok pedig garantálják, hogy hosszú távon sem lesz szükség javításra, felújításra. Napjainkban egyre inkább szemponttá válik az is, hogy az ingatlan megfeleljen a környezettudatossági elvárásoknak, és szintén fontos, hogy legyenek olyan közösségi terek, ahol a lakók sportolhatnak, pihenhetnek, szórakozhatnak.

Éppen ilyen fejlesztés az újbudai Kánai-tó mentén épülő Lake11 Home & Park, amelynek beruházója, az Atenor Hungary kiemelt figyelmet fordított a részletekre. „Fő célunk, hogy fenntartható ingatlankomplexumot hozzunk létre, amely energiatakarékos módon nyújt magas életminőséget lakóinak” – mondja Borbély Zoltán ügyvezető. Ennek érdekében a területre engedélyezett 1300 lakás helyett csak 900-at építenek meg, ám azok körül olyan zöld környezetet teremtenek, amely túlmutat az esztétikai igényeken: a burkolatlan felületek nagy aránya, a többszintes lombkoronájú buja növényzet az épületek kedvező mikroklímáját, a városi hőszigetjelenség minimalizálását is szolgálja. A kellemes hatást fokozza, hogy a Kamaraerdőről, nyugat-északnyugat felől állandóan érkezik a hűvös és friss levegő.

„Minden az építészettel kezdődik” – vallja az ügyvezető. Egyszer kell csak jól megtervezni egy épület tájolását, onnantól kezdve az ezzel elért energiahatékonyság ingyen van. A Lake11 okosan kialakított erkélyei, teraszai, a nyílászárók külső kettős árnyékolása (redőny külső árnyékoló és három rétegű hővisszaverő réteg a külső üvegezés) passzív módon is képesek a belső terekben kellemes hőmérsékletet teremteni nyáron, télen pedig, amikor alacsonyabban jár a nap, beengedik a fénysugarakat, ám zord éjszakákon mérséklik az épület hővesztését.

Az ökológiai szemlélet jegyében az Atenor fosszilis tüzelőanyagok nélkül biztosítja a lakópark hűtését és fűtését: a Lake11 lesz az első ilyen méretű lakópark Magyarországon, amely teljes egészében geotermikus energiából fedezi a hűtési és fűtési igényeket. Az is erősíti a fenntarthatóságot, hogy kulcsszavuk a tartósság: a belső terekben is kizárólag olyan elemeket építenek be, legyen szó villanykapcsolóról, burkolatról, beltéri ajtóról vagy beépített szekrényről, amelyek kiállják az idő próbáját. „Mindenből első osztályút kínálunk, amelyek évtizedekig megőrzik a minőségüket, nem mennek tönkre, nem kell őket kicserélni”.

A mai tudatos vevőknél ez értő fülekre talál: elfogadják, hogy ez a minőség beruházási költségben többe kerül, fajlagosan viszont kedvezőbb áron juthat hozzá átlag feletti színvonalú lakóingatlanhoz, amely minden téren kielégíti a leendő lakók elvárásait. „Sokan azzal a céllal keresik az energiahatékony és igényes kialakítású lakásokat, mert jó befektetésnek találják. A Lake11 Home & Park a műszaki adottságai révén, de különleges zöldövezeti elhelyezkedésének köszönhetően is kiváló választás” – összegzi Borbély Zoltán, az Atenor Hungary ügyvezetője.