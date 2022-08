Villámárvíz a Halál Völgyében

A Halál Völgye Nemzeti Park és az Earth Observatory beszámolói mutatták be az „ezer évente egyszer” előforduló csapadékkal járó eseményt. Néhány napja már tartott a csapadékkal járó időjárás a kaliforniai sivatagban, amikor 2022. augusztus 5-én a rekordot majdnem elérő mennyiségű: 37,08 mm eső érkezett egyetlen felhőszakadás formájában – az eddigi, 1988-as rekord 37,33 mm, így csak egészen kicsit maradt le a mostani eset ettől. A park területén 111 éve jegyzik a csapadékadatokat, tehát az „ezer évente” kissé költői megfogalmazás. (A Halál Völgye éves csapadéka 40-60 mm, helyszíntől függően.) Nem költői túlzás azonban, hogy mintegy 1000 fő útját vágták el a sivatagban hatalmasnak számító csapadék nyomán kialakult villámárvizek.

A csapadék és a villámárvíz alámosta az utat, és rengeteg törmeléket hagyott hátra. Forrás: NPS

„A Halál Völgyében pusztító villámárvizet okozó heves esőzés rendkívül ritka, ezer évente egyszer előforduló esemény volt” – mondta Daniel Berc, a Meteorolgógiai Szolgálat szakembere. „Ez nem azt jelenti, hogy ezer évente egy alkalommal fordulhat ilyen elő, gyakorlatilag bármelyik évben előfordulhat, de csak 0,1 százalék eséllyel.

Villámárvíz – 1-2 évtizede még alig volt, aki ismerte volna e szó jelentését, ma pedig talán nincs olyan ember, aki ne hallotta volna már. Leginkább a nyári, záporral-zivatarral érkező konvektív csapadék hatására alakul ki, amikor rövid idő alatt jelentős mennyiség esik egy kis területre. Ekkor a talaj nem képes elég gyorsan elnyelni az érkező vizet, s az egészen egyszerűen elfolyik, s persze magával sodor mindent, ami útjába akad: ágakat, rönköket, sziklákat, sarat. Amennyiben települést vagy infrastruktúrát érint az útja, hatalmas károkat okozhat.

Nemcsak az út, hanem az alatta futó vízvezetékek, kábelek is megsérültek. Forrás: NPS

A Halál Völgye nem épp sűrűn lakott terület, ám a Nemzeti Park infrastruktúráit, az utakat, vízvezetékeket, parkolókat, hidakat így is károsította a csapadék. Az itt parkoló autók a sáros, törmelékkel, kövekkel teli áradat fogságába kerültek, s a víz elvonulta után is alvázig álltak a maradványokban. Az okozott károk miatt sok utat kellett lezárni, így a Halál Völgyét átszelő 190-es főutat is – ez utóbbit ugyan néhány nap alatt kijavítják, ám számos, magánterületen, magán szálláshelyeken lévő út javítása akár hónapokba is telhet.

Az autók a villámárvízzel érkezett törmelékben, kődarabok közt állnak. Forrás: NPS

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki sem sérült meg, amint arról a park területén végzett helikopteres ellenőrzés során meg is győződhettek a szakemberek.

Az Earth Observatory műholdfelvételein hasonlította össze az áradások előtti és utáni helyzetet, 2022. július 11-i és augusztus 7-i képeken. A felvételeket látható és infravörös tartományú képekből kombinálták, s hamis színezéssel tették megkülönböztethetővé az érintett területeket. 7-én a sötétkék részek jelzik a még vízzel borított területet, az átázott talajfelszín világoskék, a növényzet zöld, a csupasz talaj barna.

Bal oldalon a júliusi, jobb oldalon az augusztusi felvétel. Forrás: Earth Observatory

Miért is ritkaság itt az eső? A Csendes-óceán felől érkező nedves légtömegeket a Sierra hegyei megemelik, s ennek hatására még a hegyek nyugati oldalán kondenzálódó víz helyben ki is hullik, s mire a légtömegek átszelik a hegyláncot, már csontszárazak, így a Halál Völgye esőárnyékban van. E területen mérték a világ valaha regisztrált legmagasabb hőmérsékletét is, a felvételen is látható apró település Furnace Creek (Kemence szurdok) közelében, 1913. július 10-én 57 Celsius-fokot mértek. A második legmelegebb napon, 2020. augusztus 16-án egy kicsit elmaradt ettől a maximum: 54 Celsius-fok volt.