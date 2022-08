Égi jelenségek 2022. augusztus második felében

Szerencsés esetben megnézhetjük a Merkúrt

A Merkúr még mindig a legnehezebben megfigyelhető bolygó, ugyanis a Naphoz legközelebb kering, így látszó égi útján se nagyon távolodik el tőle. A jelenlegi megfigyelési időszakban alkonyat után láthatjuk, fél órával napnyugta után kereshetjük a nyugati horizonton, mindössze 2-3 fokos magasságban. Sajnos alig 50 perccel napnyugta után a Merkúr is lenyugszik, és minden egyes nappal kicsit hamarabb, így nehezebb lesz megtalálnunk.

Váljunk egy kicsit egyiptomivá!

Nyíl jelöli a nemrég felkelt Szíriusz fénypontját. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

Történelem iránt érdeklődőknek izgalmas játék lehet megfigyelni a hajnali égen először felbukkanó Szíriuszt. Talán sokan tudják, hogy e csillag hajnali első felbukkanása, úgynevezett heliákus kelése volt az ókori egyiptomi évkezdetet jelölő időpont, ám, ha erre nem is, de arra bizonyosan emlékszünk, hogy a Nílus éves áradását is e csillag feljöveteléhez kötötték. Bár hazánkban a délre fekvő, ragyogóan fényes csillagot Egyiptomhoz képest mintegy egy hónappal később lehet csak megpillantani. Érdekes játék minden évben, augusztus második felében megkeresni. Hazánkban persze az időjárás is nagyban befolyásolja, mikor van alkalmas megfigyelési helyzet, alapvetően fontos, hogy tökéletes rálátásunk legyen a délkeleti horizontra, és persze a derült ég is elengedhetetlen. Augusztus 15.-e után, reggel 5 körül keressük, de 25-ét követően már fél 5-kor felkel a csillag; a megpillantásának hazai jegyzett rekordja augusztus 19.

Mars-Hold-Uránusz együttállás 19-én

Laza együttállásban a Hold, a Mars, az Uránusz – ráadásként a Fiastyúkkal. Forrás: Stellarium

Mintegy 4 fokra jár az 50 százalékos megvilágítású Hold a Marstól és az Uránusztól is a hajnali, keleti égen, ugyan picivel éjfél előtt felbukkannak a látóhatáron, de sokkal jobban láthatjuk őket kicsit később, úgy 1 óra körül. Bár az Uránusz elméletben még mindig a szabadszemes megfigyelhetőség határán belül van, ám a félhold mellett nem fogjuk meglátni, fotózni se könnyű. A Mars azonban gyönyörű vörösen virít majd a Holdtól balra, sőt, bónuszként még a Fiastyúk is csatlakozik a jeles társasághoz.

Holdsarló-Jászol-halmaz együttállás 25-én

Hold és Jászol-halmaz Forrás: Stellarium

A 4,8 százalékos megvilágítású, szép vékony holdsarlótól jobbra, kissé alacsonyabban látható a Jászol-halmaz. A nyílthalmaz nem sokkal korábban a Vénusszal randevúzott, ám akkor még nagyon világos égen, ami megakadályozta a megfigyelhetőségét. Most viszont fél 4 körül kel a Hold, s kb. 20 percre rá a halmaz is a horizont fölé kerül, így az egyre hosszabbodó éjszakának köszönhetően már megfigyelhetjük őket, kb. 2,5 fokra egymástól. Fél 5 felé a Vénusz is felbukkan, de ekkor valószínűleg a halmazból már nem sok látszik a pirkadó keleti ég alján.

Hajszálvékony holdsarló és Vénusz 26-án

1,4 százalékos sarló, ilyesmi vékonyságút keressünk majd a hajnali horizonton. Forrás: Önök küldték / Ángyán Krisztián

Az alig 1,5 százalékos sarló és a tőle jobbra, nem egészen 4 fokra kelő Vénusz tiszta idő, tiszta horizont esetén pazar látványt nyújt majd, a holdkelte idejét érdemes figyelembe venni: 04:13 keleten, 04:25 Budapesten és 04:36 nyugati határunk közelében. Mivel a Nap ekkor még 14 fokkal a horizont alatt jár, világosodó, de még nem túl világos égen láthatjuk a kettőst. A sarló vékonysága miatt érdemes egy binokulárral is felszerelkezni!

Alkonyi holdsarló 29-én

A sarló ugyan már 5,8 százalékos megvilágítású lesz, de a pályageometriája miatt nehezen láthatjuk majd. Picit több mint egy órával napnyugta után a Hold is lenyugszik, így nem sok idő jut a megfigyelésre, de kb. fél órával napnyugta után azért megpróbálkozhatunk vele. Időpontok: keleten 19:49, Budapesten 20:00, nyugaton pedig 20:10. A Merkúr a sarló alatt 5 fokkal jár, de annyira alacsonyan, hogy gyakorlatilag már lenyugszik, mire a Hold megpillantásához elég sötét lesz a horizont.