20 exobolygónak adhatunk nevet

A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) felel az égitestek névadásáért, megfelelő szabályokat követve kerülhet erre sor, azonban időnként, speciális esetekben kívülállók számára is megnyílik az út a névadáshoz. A James Webb-űrteleszkóp által a közeljövőben megvizsgálandó exobolygók közül 20 kaphat majd nevet egy különleges akcióban: a NameExoWorlds2022 versenyére nem egyének, hanem közösségek jelentkezését várják.

A Naprendszer égitestjei körében is a különféle kultúrkörökből kikerülő nevekkel találkozhatunk a klasszikus mitológiai-kulturális alakoktól kezdve az egészen kis népek mitológiai alakjaiig, és most is valami hasonlót szeretne az IAU. 2015-ben zajlott már hasonló esemény, akkor 14 csillagnak és 31 exobolygónak adhattak nevet különféle intézmények, csillagászati közösségek, majd 2019-ben 112 csillag és exobolygója kapott az egyes országoktól nevet (a mienk a Hunor nevű csillag és a körülötte keringő, Magor nevű exobolygó lett).

Az elnevezésre váró égitestek elhelyezkedése az égbolton. Forrás: IAU

Most 20 exobolygót érhet hasonló szerencse. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen a versenyben, csapatot kell alakítani, amelyben szakemberek és amatőrök egyaránt szerepelnek, majd egy olyan ismeretterjesztő eseményt – élő vagy online – kell létrehozni a csapatnak, amelyben az exobolygókat, s a velük kapcsolatos csillagászati ismereteket mutatják be az érdeklődőknek. A csapatok azután szabadon választott módon eldönthetik a benyújtandó nevet, majd meghatározott írásos és videós módon ezeket eljuttatják az IAU-hoz. Nem lehet valós személyt, politikai, hadászati vagy vallási tevékenységhez kapcsolódó nevet, rövidítést, de nem lehet a pályázó kutyája vagy gyereke után se elnevezni égitestet.

A névadás feltétele most is az, hogy a csillag és a bolygója egyazon témához kell tartozzanak, ahogy ezt a 2019-es magyar példa is jól szemlélteti. A húsz rendszert, amelyeknek nevet adhatnak majd a jelentkezők, már kiválasztották (köztük három a magyar fejlesztésű HATNet hálózat által felfedezett).

A pályázat határideje 2022. november 11., a nyerteseket 2023 márciusában mutatja majd be az IAU.