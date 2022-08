Vadonatúj csillagok az Orion-ködben

A Naprendszerünknél mintegy húszezerszer nagyobb Orion-ködről talán tudjuk, hogy aktív csillagkeletkezés zajlik benne, ennek egyik hozadéka, hogy különleges, rövid ideig tartó stádiumot is megfigyelhetünk a csillagok korai életszakaszából.

Sematikus ábra a Herbig-Haro objektumokról Forrás: Wikimedia Commons

Az úgynevezett Herbig-Haro objektumokról van szó, amelyek úgy keletkeznek, hogy a fiatal, születőben lévő csillagokat övező akkréciós korongból tengely irányú anyagkiáramlások indulnak be. Ezek a jetek igen nagy sebességű ionizált gázok, amelyek a fiatal csillagkezdeménytől eltávolodva beleütköznek a csillagközi anyagokba, s itt felizzanak. Mivel csak egészen kevéske kiáramló anyag vesz részt ezen objektumok létrejöttében, a láthatóságuk ideje korlátozott, néhány tízezer év – ez csillagászati értelemben egy pillanat.

Egy születőben lévő csillag körüli akkréciós korong (fehéres zöld) és a belőle tengely irányban kinyúló jet (piros) a Hubble egy másik felvételén. Forrás: Wikimedia Commons

Egy ilyen „pillanatot” sikerült a Hubble-űrteleszkópnak megörökítenie a Herbig-Haro 505 jelű, e kategóriát képviselő objektum képében. Az anyagkiáramlások a IX Ori jelű csillagtól erednek, amely az Orion-köd külső régiójában található.

A Hubble fotója teljes egészében Forrás: ESA/Hubble & NASA, J. Bally Acknowledgement: M. H. Özsaraç

Magukat a jeteket a kép felső részén láthatjuk, finoman elgörbülve, mivel a köd közepéből kiáramló porral és gázzal való kölcsönhatás kanyargóssá teszi őket.

Az Orion-köd ultraibolya fényben fürdik, köszönhetően a benne lévő fiatal csillagokból áradó intenzív sugárzásnak. Több ezer csillag formálódik e térrészben amely a Földhöz legközelebb eső masszív csillagkeletkezési régió, talán a leggyakrabban megfigyelt égrész, amelyet a Hubble szemén át is sokszor vizsgálunk. A Hubble ultraibolya tartományú érzékenysége miatt erre különösen alkalmas, s ez az érzékenysége tette lehetővé azt is, hogy ezen anyagkiáramlásokról és az akkréciós korongokról is részletesebb megfigyeléseket végezhessenek. Emellett a most bemutatott felvétel egy nagyobb, több színtartományban készült, összesen 520 kép összeillesztéséből készült mozaik részeként született.